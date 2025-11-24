男胸痛主動脈剝離 30分鐘進手術室

新竹台大分院心臟血管外科醫師葉競仁評估病人病情，說明急性主動脈剝離的即時診斷與處置關鍵。

（台大新竹分院提供）

記者曾芳蘭∕竹市報導

一名五十多歲男性突發劇烈胸痛被送至急診，檢查發現是A型急性主動脈剝離，這是一種致命性心血管急症，若未能在黃金時間手術，死亡率會隨時間大幅增加。新竹台大分院心臟血管外科團隊立即啟動流程，僅花30分鐘完成評估並將病人送入手術室，病情已脫離險境並持續接受治療追蹤。

新竹台大分院心臟血管外科醫師葉競仁指出，A型主動脈剝離進展快速，常以突發胸痛或背痛為表現，若延遲治療，診斷後每過1小時死亡率就會增加約百分之2，特別是出現缺血症狀後，死亡率可達5成。「對病人而言，時間就是生命，必須盡早診斷並在第一時間手術處理。」

葉競仁補充，手術雖能挽救生命，但部分病人可能殘留降主動脈剝離病灶，長期追蹤與後續照護同樣重要。新竹台大分院也發展小傷口微創血管介入技術，協助處理殘留病灶，減少術後創傷與恢復時間，並降低後續併發症風險。「我們希望病人不只是在急性期被救回來，也能在長期維持生活品質。」

心臟血管外科暨急重症中心主任醫師蔡孝恩提醒，若出現急性胸痛、背痛、冒冷汗或突然暈厥等症狀，應高度警覺並立即就醫，並指出急性主動脈剝離與心肌梗塞、腦中風同屬致命性心血管急症，必須及早診斷、及早治療，才能降低死亡風險。