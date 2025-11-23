男腦死器捐心、肝、腎遺愛人間 宜警高速開道跨區護送

心臟與肝臟需緊急送往北部醫學中心，宜蘭縣警與國道警今跨區接力開道，讓多家醫院救護車在國五尖峰時段仍能迅速抵達。（院方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

心臟與肝臟需緊急送往北部醫學中心，宜蘭縣警與國道警今跨區接力開道，讓多家醫院救護車在國五尖峰時段仍能迅速抵達。（院方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

一名30多歲男子因意外不幸腦死，家屬在巨變中做出最無私的決定，願捐出心臟、肝臟及腎臟三項珍貴器官，挽救多名重症患者的生命。由於心臟與肝臟需緊急送往北部醫學中心，腎臟留在宜蘭立即移植，時間極度緊迫，宜蘭縣警與國道警今（23日）跨區接力開道，讓多家醫院救護車在國五尖峰時段仍能迅速抵達，成功完成這趟生命大愛的旅程。

國立陽明交通大學附設醫院表示，該名男子於19日因意外導致腦出血，送往陽大急救，最終仍進入腦死；面對撕裂般的痛苦，家屬卻以大愛作出決斷，在生命最後時刻，願讓親人的器官成為他人重生的光。經醫療團隊與檢察官相驗後確認腦死，器捐流程隨即啟動，多家醫學中心迅速整合、協同合作。

廣告 廣告

心臟與肝臟需緊急送往北部醫學中心，宜蘭縣警與國道警今跨區接力開道，讓多家醫院救護車在國五尖峰時段仍能迅速抵達。（院方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

心臟與肝臟需緊急送往北部醫學中心，宜蘭縣警與國道警今跨區接力開道，讓多家醫院救護車在國五尖峰時段仍能迅速抵達。（院方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

經器官捐贈移植登錄中心配對，腎臟由陽明交大醫院醫療團隊在宜蘭完成移植，讓生命禮物立即在原地延續；心臟與肝臟則分別交由振興醫院與台北榮民總醫院負責移植，分秒必爭。

然而今適逢假日午後，國道五號交通量大、最易壅塞，心臟冰存黃金時間僅2小時，稍有延誤就可能影響受贈者生機。宜蘭縣警交通隊與國道警察局於第一時間啟動跨區接力，沿途開道護送，多輛救護車在縣道、交流道與國道間一路順暢疾行，讓器官能在最短、最安全的時間內送往指定醫院。

陽明交大醫院向捐贈者家屬表達最深的敬意，也感謝檢警、交通大隊與各醫療中心的全力協助。醫院表示，這位捐贈者以無言的方式擁抱世界，把愛留給需要的人，他的器官將化作多名病患生命中的光亮，而他的善行也必將長存人心，成為照亮他人生命的溫暖力量。

更多中時新聞網報導

UBA》讓師大單節拿9分 黎明首勝到手

改革分流 家長團體籲 保留校事會議

校園禁抖音小紅書 教育部喊難