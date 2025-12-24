男腫瘤指標微升以為「吃太油」卻癌王上身！全無症狀竟見1.2公分肺癌
健康篩檢竟成救命「恩人」！微小的健康數值變化背後可能隱藏重大警訊。長庚醫院腫瘤科醫師廖繼鼎分享了一個案例，52歲的「健康魔人」陳先生很注重健檢，一次發現腫瘤指標CA19-9小幅升高而進行影像檢查，意外發現了早期肺腺癌，廖繼鼎說，「一張小小X光片救了他，也救了他全家」。
廖繼鼎說，52歲的陳先生相當注重健康，甚至會自己製作Excel表格追蹤健康數據的變化。他定期進行健康檢查，飲食控制得宜，還保持運動習慣。這次健檢後，他帶著報告來找廖繼鼎醫師諮詢，因為他注意到自己的CA19-9（常見的胰臟癌指標）數值有些偏高。
陳先生雖然警覺，但仍心存僥倖，他低聲問「會不會只是吃太油？」然而，廖繼鼎感覺不太對，因為他的CA19-9數值雖只有略高，但卻比起他去年的數據整整高了一倍。憑著專業直覺，廖繼鼎建議他進一步接受影像檢查。
從腫瘤指標到肺癌診斷的關鍵轉折
在進行X光檢查後，醫師發現陳先生的肺部有一個1.2公分的陰影。進一步的電腦斷層掃描確認，這個陰影竟然是早期肺腺癌。診斷也讓陳先生大為震驚，因為他沒有任何咳嗽、呼吸困難等典型肺癌症狀，也沒有家族病史。
「我不咳、不喘、也沒家族史，怎麼會？」面對陳先生的疑惑，廖繼鼎解釋，「就是這種情況最容易忽略，還好有這張片子幫了你。」這個案例充分說明了定期健康檢查與全面性追蹤檢查的重要性，特別是當面對沒有明顯症狀的潛在健康威脅時。
腫瘤指標 不只是特定器官的專屬信號
廖繼鼎醫師特別強調，腫瘤指標的變化並不總是直接對應到特定器官的問題。例如CA19-9雖然常被視為胰臟癌的指標，但它的升高也可能是身體其他部位發出的警訊。在陳先生的案例中，CA19-9的微幅上升實際上反映了肺部的問題，而非胰臟。
這也提醒大家，解讀健康檢查結果時不應看單一數據，而應綜合考量，必要時進行更全面的檢查。腫瘤指標的變化可能是身體向我們發出的求救信號，值得我們認真對待。
早期發現的生命禮物：救了自己也救了家庭
陳先生的案例特別凸顯了影像檢查在疾病診斷中的關鍵作用。血液檢查雖然能提供重要線索，但影像檢查能直接「看見」問題所在。廖繼鼎說，癌症早期沒症狀，「你不痛、不癢、不瘦，不代表它沒來。」很多疾病在早期階段不會引起明顯症狀，只有通過影像學檢查才能及時發現。
廖繼鼎說，陳先生得以在癌症早期就接受治療，大大提高了康復機會。如今，陳先生已經恢復良好，這次經歷也讓他更加重視健康檢查的價值。他不僅自己定期檢查，還積極鼓勵太太和家人一同重視健康篩檢。他很感慨表示，「本來只是想安心一下，沒想到是救命。」
廖繼鼎表示，這個案例不僅救了一個人，實際上是挽救了一個家庭的未來。健康不僅是個人的事，也關係到整個家庭的幸福。定期的健康檢查和對微小變化的關注，有時候就是給自己和家人最好的禮物。
