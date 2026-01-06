男腹脹、易累確診「癌王」！拖半年慘了 醫示警：60天大2倍

記者鄭玉如／台北報導

胰臟癌早期症狀不明顯，出現症狀時往往已是晚期，又被稱為「癌王」。肝膽腸胃科醫師林相宏分享，一名60歲男子因腹脹、體重下降就醫，發現胰臟有顆0.6公分腫瘤，卻拖了半年才回診，腫瘤長到0.8公分，確診胰臟癌。研究發現，腫瘤到後期時僅需60天就能長至兩倍大，5年存活率剩10%，身體一旦出現異狀絕對不要拖。

林相宏在臉書粉專指出，一名60歲男子有家族糖尿病史，父母與哥哥都患糖尿病，最近他容易感到疲倦、冒冷汗，上腹部偶爾悶悶的，食慾雖然還不錯，體重卻慢慢下降，家人閱讀衛教文章，得知出現腹脹、糖尿病、體重下降，必須留意胰臟癌風險，遂帶他到醫院做檢查。

林相宏表示，檢查顯示男子患有嚴重的糖尿病，空腹血糖高達200mg/dL（正常值在70至100mg/dL）、糖化血色素13%（正常值在4%至5.6%），透過胰臟內視鏡超音波，發現胰臟有一顆0.6公分腫瘤。患者得知後卻毫不在意，甚至排斥任何切片手術治療，連糖尿病也不想控制。

患者又拖了半年，在不情願的狀況下，被家人帶回診間。林相宏告知對方，內視鏡超音波胰臟切片，不會在皮膚造成傷口，僅胃壁上有個小針孔，只需半小時，過程並不會有不適感，患者才願意做切片檢查，經過半年時間，腫瘤已經長到0.8公分，切片證實是胰臟癌，患者才答應接受手術。

林相宏指出，許多人認為，何必做胰臟癌篩檢，就算得到也沒救，依過去的觀念，等有症狀再做檢查，超過8成無法手術，治療確實非常困難，五年存活率僅10%左右，不過腫瘤在1公分內發現，五年存活率可高達80%，這就是早期篩檢的重要性。

林相宏解釋，依照該案例來看，早期腫瘤生長的速度是慢的，有文獻顯示，胰臟癌早期需超過200天，腫瘤才會長到兩倍大，不過到後期時，僅需60天不到就能長至兩倍大。此外，胰臟切片並不可怕，當天手術、當天出院，目前胰臟癌切片診斷率100%。

