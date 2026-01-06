男臉上冒黑斑「不痛不癢」 再一看長大了！竟是皮膚基底細胞癌 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

臉上冒出不明「斑塊」千萬要小心！75歲的陳先生，一年多前發現右臉出現一小塊黑色斑塊，外觀看起來像痣，由於按壓後沒有明顯疼痛或不適，他便未特別留意，直到黑色斑塊逐漸變大，才警覺異常，前往皮膚科門診就醫，確診為基底細胞癌。醫師提醒，皮膚癌在初期多半沒有明顯症狀，常被誤認為一般黑斑、痣或小傷口，若未加以留意，容易錯失治療的最佳時機。

根據國健署統計資料，皮膚癌在台灣十大癌症中排名第八位，雖相較其他器官罹癌率低，卻是近年發生率上升最快的五大癌症之一，每年約有3600人新診斷出皮膚癌。

廣告 廣告

收治病人的台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源表示，陳先生就醫當下，透過皮膚鏡檢查懷疑為惡性皮膚病變並安排皮膚切片，透過病理檢查後，確診為基底細胞癌，馬上接受皮膚腫瘤廣泛性切除手術。幸運的是，術後恢復良好，目前僅需落實日常防曬並定期回診追蹤，以降低復發風險。

皮膚癌依其細胞來源可分為基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素細胞癌等，其中以基底細胞癌最為常見。廖澤源指出，紫外線對皮膚造成的傷害是皮膚癌的重要危險因子之一，因此基底細胞癌病灶最常出現在臉部、頭皮、耳朵、頸部等長期曝曬的部位。

廖澤源提醒，高齡者、長期從事戶外活動者、經常受到陽光曝曬卻未加以防曬、皮膚反覆慢性發炎者，罹患皮膚癌的風險相對較高。基底細胞癌生長與擴散速度相對緩慢，遠端轉移機率低，致命風險較其他癌症小，但若未及時處理，仍可能逐步侵犯周邊及深層組織，影響外觀與功能，嚴重時甚至波及眼睛、鼻腔或口腔結構，增加後續治療難度；而基底細胞癌會有輻條狀區域、藍白面紗、潰瘍，都是典型病理特徵。

廖澤源強調，辨別皮膚癌主要靠觀察皮膚變化，臨床上，會先由醫師進行視診與皮膚鏡檢查，觀察疑似病灶的痣或斑點是否出現不對稱、顏色不均、直徑大於6mm、外觀不斷變化，包含隆起、變厚、破皮或反覆流血結痂等症狀。必要時透過皮膚切片進行病理化驗以確認癌別。

廖澤源說，皮膚是人體最大的器官，任何部位都可能出現病變，民眾平時應養成觀察皮膚變化的習慣，切勿因「不痛不癢」而掉以輕心。日常生活中可落實防曬措施，避免正中午長時間曝曬、外出時配戴寬帽緣的帽子、太陽眼鏡或使用防曬傘及防曬乳，以降低紫外線對皮膚的長期傷害。

照片來源：台北慈濟醫院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

小磨坊進口「羅勒葉」農藥出包！ 邊境多達6批日本「鮮草苺」也超標

高雄爆「績優督導」性侵弱勢少女 衛福部證實已送懲戒！3月內有結果

【文章轉載請註明出處】