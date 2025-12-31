男自摔腦死器捐肝腎皮膚骨骼 嘉基估逾40人受惠

（中央社記者黃國芳嘉義市31日電）嘉義1名獨居中年男子日前疑因騎機車自摔呈現腦死，其家人決定以器捐方式，完成生命最後一程善行；可捐肝臟、2顆腎臟、皮膚與骨骼組織，嘉基醫院評估超過40名患者受惠。

嘉義基督教醫院表示，這名中年男子送醫急救時，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急搶救雖恢復生命徵象，卻呈現腦死狀態。醫療團隊在家屬抵達後說明病況及後續事宜，並探詢是否有器官捐贈意願。

院方說，中年男子獨居，平時以打零工維持生計，生活過得並不順遂，其姊、弟經深思與討論，決定以器捐方式，希望幫助更多等待重生的人。

廣告 廣告

嘉基副院長楊正三透過新聞稿表示，這次捐贈不僅讓重症病人即時獲得器官移植機會，後續皮膚與骨骼組織的應用，更可協助多名病患完成治療，讓一個生命的終點，轉化為數十個家庭的希望起點。

楊正三說，目前肝臟與腎臟的移植手術皆已順利完成，接受移植的病人術後恢復狀況良好，正穩定復原中；皮膚與骨骼組織則已完成保存，待後續有合適受贈者提出申請後，將持續發揮醫療助人的價值。

嘉基表示，皮膚捐贈可用於燒燙傷或大面積創傷患者，進行創傷面覆蓋助傷口修復與降低感染風險；骨骼組織則可應用於重大外傷造成骨缺損、腫瘤、骨鬆或退化性疾病患者，對臨床治療具關鍵助益。（編輯：李淑華）1141231