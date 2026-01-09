男自撞分隔島再撞2車 午休駕駛嚇：車被撞到拋起

桃園市 / 綜合報導

桃園龜山區今(9)日發生一起驚悚車禍，一輛白色轎車在彎道轉彎時，疑似沒有減速導致車輛失控，自撞中央分隔島後，再衝撞路旁的轎車及小貨車，導致車頭嚴重毀損，而遭撞的車，車門被撞凹。事發當下，貨車駕駛正在貨車內午休，幸好人沒有受傷，至於肇事駕駛確切肇事原因及罰則，還有待警方釐清。

白色轎車高速開在車道上，轉彎時疑似沒有減速，瞬間失控自撞中央分隔島，但沒停下再往右偏移，衝撞停在路旁的轎車和小貨車，現場畫面，回到事發現場，肇事的白車轎車，車頭嚴重損毀，車殼零件四散滿地，可見當時撞擊力道有多大，更驚險的是，當時貨車駕駛還在車上午休。

遭撞貨車駕駛說：「真的是嚇到真的是嚇到，他車子撞過來，整個我的車子是這樣子拋上去的。」回想遭撞當下，貨車駕駛餘悸猶存，而另一位轎車駕駛，車門被撞凹，遭撞轎車駕駛說：「停在格子裡面還會出事情，輪軸都變形了，先(派出所)做筆錄然後再看他們要怎麼處理。」

這起車禍，9日上午發生在桃園市龜山區振興路，幸好現場沒有造成人員傷亡，桃園龜山分局交通分隊小隊長吳泰旻說：「陳男(肇事駕駛)未受傷員警到場處理，陳男酒測值為零，警方呼籲行駛轉彎處應該減速慢行，以維護用路人安全。」高速自撞再衝撞路邊車輛，場面怵目驚心，至於確切肇事原因及罰則，還有待警方進一步釐清。

