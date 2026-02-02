男自稱天醫「飛龍大帝」 拔「無形針」拍打強化身心？！

台中出現一名自稱天醫飛龍大帝的鄭姓男子，在潭子道場大搞神祕儀式。（圖／東森新聞）





身體不舒服要尋求正常醫療管道，大力拍背又拍頭竟然說可治病？台中出現一名自稱天醫飛龍大帝的鄭姓男子，在潭子道場大搞神祕儀式。他手拿線香對信眾摸頭按壓一路到臀部，宣稱能拔除體內無形鋼筋，還對少女大力拍打背部。男子說這只是強化身心靈與磁場對撞，還說台灣宗教亂象多，自己只是輕推。但衛生局警告，若無醫師執照卻進行治療，最高可重罰150萬，並面臨5年刑責。

台灣人文動物關懷協會理事長鄭旻忠vs.民眾：「速速進入身體。」

男子手拿線香，對著女子念念有詞，從頭部不斷按壓撫摸，一路摸到臀部。台灣人文動物關懷協會理事長鄭旻忠：「好。」

男子一發力，像是手中握著東西一樣，女子眼神看過去，也對著男子回應。台灣人文動物關懷協會理事長鄭旻忠：「喔這麼長一根，來旁邊兩根。」

女子自稱身上有無形毒針鋼筋，來找這名天醫幫助。台灣人文動物關懷協會理事長鄭旻忠：「吸氣，吐氣，好。」

男子站在少女背後，朝她的背部大力拍打，又抓著她的肩，輕輕拍了一下頭部，結束之後少女還鞠躬道謝。台灣人文動物關懷協會理事長鄭旻忠：「來低頭。」

處理完一個，後方還有一堆信眾排成一列，通通在等待這名天醫。而他還將影片PO上網，被民眾質疑，這到底是什麼奇怪的儀式或是民俗療法嗎。台灣人文動物關懷協會理事長鄭旻忠：「哪有民俗療法，今天如果是開宮廟的，時間到了來，也會碰到稀奇古怪的東西，我們這邊一樣叫人家，尋找自我的圖畫紙，重新規劃人生，西洋有催眠術，那萬一真的還不行，他會去找牧師。」

這名鄭先生的道場就在台中潭子，而他現身說法，強調自己是在幫民眾上身心靈強化的課程，也不是什麼邪教儀式。台灣人文動物關懷協會理事長鄭旻忠：「台灣是個宗教亂象很嚴重的地方，前一陣子有一個新聞，就是也是信仰者把信徒給打死，但是我們不是，我們是輕輕的這樣背推一下。」

鄭先生聲稱，所有動作僅是輕拍，只是要讓民眾感受磁場的對撞，不過衛生局指出，他如果沒有醫師執照，卻聲稱用民俗方式進行治療，還宣稱有療效，最高可罰150萬，並處5年以下有期徒刑，再加上透過網路宣傳療效，按照醫療法最高可罰25萬元，衛生局也將派人前往稽查。

