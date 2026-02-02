男自稱神醫可拔體內毒針 衛生局：恐違反醫療法

台中市 / 綜合報導

台中市潭子區一名男子宣稱可為民眾拔除體內無形毒針，還對信徒拍打身體，宣稱具有治療效果，影片上網，不少人質疑是不是違反醫療法？私自進行治療行為，華視記者找到當事男子，他出面澄清說這是一種精神暗示療法，這些信徒都是來上身心靈課程的學生，沒有收任何一毛錢。對此，衛生局表示已啟動調查程序，如果有違法執行醫療業務，將依法移送司法機關偵辦。

男子口中念念有詞，又突然朝小女孩的背後用力拍打。另外這名婦人，見到男子開始訴說，自己身上的病痛，下一秒老師手持三炷香，開始替女子治療，當事老師說：「速速進入身體，解鎖。」女子和老師一搭一唱，看似對治療結果相當滿意，事發在台中潭子區一處寵物餐廳，畫面中的男子自稱飛龍大帝以及天醫的老師，幫信眾治療行為。

當事老師鄭旻忠說：「科學的盡頭是玄學，我應該這麼說每一個人都有一個能量場，我們人的靈魂，我們人還沒有死的時候，靈魂是鎖在體內。」面對質疑，當事老師現身駁斥，強調影片中的民眾都是他的學生，只是來上「身心靈課程」，沒有收取任何一毛錢，也沒有涉及醫療行為。

當事老師鄭旻忠說：「他也不算治療他算是一種精神暗示療法，你可以這樣去解釋他。」不過衛生局看過影片，認定這名老師不但有問診行為，還疑似宣傳療效可能涉及醫療行為，將派人前往稽查如果確定涉及密醫行為，最重可處5年徒刑併科150萬罰金。

