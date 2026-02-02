男自稱「天醫」拔毒針幫治病改口：沒有治療 中市衛生局：恐涉密醫嚴查

記者潘靚緯／台中報導

一名男子自稱「天醫」，可拔除體內毒針治病，台中市衛生局表示，若涉密醫行為將依法嚴查。(圖／翻攝自社會事新聞影音)

網傳台中市潭子區一家寵物餐廳，化身為某宗教團體治療場所，一名男子手持棍棒自稱「天醫」，宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，以治療眼疾、脊椎疼痛及內臟疾病。台中市衛生局表示，接獲通報後已立即啟動調查程序，並派員前往現場稽查，若涉及密醫行為，最重可判刑5年，併科150萬元罰金。

台中市衛生局表示，依據相關影片內容，該男子雖以宗教或民俗方式包裝儀式行為，但其過程已涉及對民眾身體狀況進行判斷，如指稱眼球、脊椎或內臟遭下毒，並宣稱具有治療效果，恐已構成醫療行為。

不少信徒排隊接受男子拍打治療。(圖／翻攝自社會事新聞影音)

依照《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格而執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。即便以宗教名義進行，若實質涉及醫療行為，仍屬密醫，衛生局將蒐集事證後移送地檢署偵辦。

男子澄清自己未涉及任何侵入性或藥物治療。(圖／翻攝畫面)

針對外界質疑，遭指控的男子出面澄清，他並沒有從事治療行為，指出每個人都是能量場，有時候會被外界或磁場干擾，造成身體不適，就像基督教灑聖水一樣，頂多是一種「精神暗示療法 」，強調他們是一群志同道合的人，相信自己就是神，不提倡隨便亂拜拜。

衛生局表示，若該場所或相關人員透過網路影片、文宣宣傳「治療效果」，依《醫療法》第84條規定，非醫療機構不得從事醫療廣告，違者可依同法第104條，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。衛生局亦一併檢視相關宣傳內容，如涉及暗示或明示醫療效能，將依法裁處。

衛生局提醒，民眾如有身體不適，應循正規醫療管道就醫，由專業醫師診斷與治療，切勿輕信缺乏醫學實證的民俗療法或不明儀式，以免延誤病情、危及健康，市府將持續加強查緝密醫行為。

