男自稱「飛龍大帝」 拍信眾、唸咒、驅惡靈惹議

台中出現一名自稱天醫飛龍大帝的鄭姓男子，在潭子道場大搞神祕儀式。（圖／東森新聞）





身體不舒服要尋求正常醫療管道，大力拍背又拍頭竟然說可治病？台中出現一名自稱天醫飛龍大帝的鄭姓男子，在潭子道場大搞神祕儀式。他手拿線香對信眾摸頭按壓一路到臀部，宣稱能拔除體內無形鋼筋，還對少女大力拍打背部。男子說這只是強化身心靈與磁場對撞，還說台灣宗教亂象多，自己只是輕推。但衛生局警告，若無醫師執照卻進行治療，最高可重罰150萬，並面臨5年刑責。

鄭姓男子解釋自己是開設心靈課程，替信眾強化身心靈，更強調自己並非邪教。遊走法律邊緣，好奇自稱神醫的飛龍大帝到底是誰？他自稱修行三十多年，臉書粉專PO出很多影片，有拍攝念咒過程、拍打信眾，甚至還能幫忙抓惡靈，拍一拍，電燈就會亮，但這些被質疑根本違法，不過他解釋自己是開設心靈課程，替信眾強化身心靈，更強調自己並非邪教，還當場示範如何作法。

廣告 廣告

台灣人文動物關懷協會鄭旻忠：「天下陰魂聽我令，速速離身，否則格殺毋論。」

將左手放在信徒頭上，嘴裡念念有詞，他就是在台中開心靈課程的鄭老師。台灣人文動物關懷協會鄭旻忠vs.心靈課程助手：「吸氣吐氣，（判官抓走了嗎），有。」

鄭老師的臉書3000多人追蹤，簡介上稱自己從小接觸大，同界的高緯度神靈在開課程時，飛龍大帝都會降他身，並聲稱會替信眾找回自我。台灣人文動物關懷協會鄭旻忠：「我們一個月會開一次義務的，就報名就可以參加了，就是關於信仰的一些課程，身心靈課程，就教導大家不要亂拜亂求，找回自己的真善美。」

不僅如此，他的業務範圍還有幫信眾抓惡靈，《EBC東森新聞》記者回到現場，鄭老師甚至當場教學，如何提升自己的生命靈力。台灣人文動物關懷協會鄭旻忠：「你願意跟我一起做嗎，來，拍手三次，再一次，電燈會亮是因為通了電，有電的能量電燈會亮，人體的生物能量，反倒是靠意念在傳送，再一次，電燈會亮是因為通了電，有電的能量電燈會亮，人體的生物能量反倒是靠意念在傳送。」

這名鄭老師自稱修行30多年，上課都是義務性不收費，道場內也有在收容受傷的流浪貓狗，而臉書上全是替信眾服務的畫面，只是這樣的心靈課程，被質疑有醫療診斷行為，遊走在宗教信仰跟醫療法之間，沒有科學根據，恐怕對身心狀況不穩定者造成風險，民眾參與前仍得多一分警覺。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

男自稱天醫「飛龍大帝」 拔「無形針」拍打強化身心？！

騎YouBike進登山步道 台中老翁摔20公尺邊坡急送醫

豐原糕餅手作嘉年華 中市經發局邀民眾年前採買逛市集

