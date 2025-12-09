男自首「2年前勒殺婦人」！棄屍處卻找不到遺體 高大成：恐難定罪

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

屏東墾丁一名22歲蔡姓男子，7日前往警局自首，坦承自己在2年前勒斃一名中年婦人，並將遺體棄置在彰化山區。然而，專案小組帶他前往棄屍地點進行搜索時，卻始終未能找到婦人遺體。對此，知名法醫高大成表示，若無法找到屍體恐難定罪，建議警方應動用警犬在周邊區域進行搜查，否則恐怕「只能尋求通靈人士的協助了」。

7日屏東墾丁一名22歲的蔡姓男子前往警局投案自首，坦承自己在2年前於南投一處民宅內勒斃一名中年婦人，並將遺體遺棄在彰化139縣道。（圖／翻攝畫面）

據了解，這名蔡姓嫌犯是台中霧峰人，長期在墾丁打工，他於7日晚間突然到警局自首，聲稱2年前因金錢糾紛，在南投名間鄉一處民宅徒手掐死了59歲的劉姓婦人，事後將遺體丟棄在彰化縣山區一處橋下，但已忘記詳細地點。

對於兇嫌供稱的棄屍地點與一般棄屍模式不同，法醫高大成今（9）日接受訪問時分析，嫌犯在殺人後內心通常極度不安，選擇深夜到偏僻山區棄屍以避人耳目，並且從車上搬運屍體需要花費時間，因此通常會選在視野能夠遮蔽的轉角處。高大成推測，警方找不到遺體可能有兩種原因：其一，是兇手記錯了地點，建議警方擴大搜索範圍，並透過警犬的協助，朝附近的彎道或山坡處尋找；其二，則是有高人從旁指點脫罪方法，故意提供錯誤的線索。

高大成直言，如果警方無法找到屍體，那麼嫌犯就「佔到便宜了」，恐難對他定罪。他推測，本案距離事發時間已長達2年，即使能找到遺體，也可能只剩下白骨，但衣服殘骸應該還會存在，警方可以透過遺骨和殘存衣物上的DNA來判斷確切的死因。

據了解，劉姓死者的兒子在去年1月通報母親失蹤，如今兇嫌的自首為這起失蹤案帶來新的線索。然而專案小組至今尚未尋獲婦人的遺體，是否確有殺人行為，以及犯案動機為何，仍待警方深入調查偵辦。

