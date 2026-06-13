男舉五星旗迎海警還辱罵總統 法界曝光「難定罪」關鍵

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〔記者王峻祺／宜蘭報導〕有2名男子在宜蘭海邊高舉五星旗，拍片狂言「歡迎祖國海警來台執法」，更以「癩蛤蟆」辱罵總統賴清德，影片曝光引發譁然遭批賣國，此舉雖傷害國家情感，但法界人士認為，2人行為在台灣現行法制下屬「受憲法言論自由保障的政治表意」，因缺乏實質破壞事證，實務上極難定罪。

法界人士分析，「國家安全法」與「刑法」外患罪，構成要件具體，必須有刺探機密、通謀或為對岸發展組織的危害行動。2男在海邊拍片呼喊口號，法律實務上僅被視為政治表意行為，在無實質破壞下，很難跨越國安罪門檻。

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針對是否觸犯「反滲透法」，法界人士也強調，該法前提是接受境外敵對勢力指示或資助。2人若僅是自發拍片作秀，查無明確金流或中共指揮命令便無法論處。民主社會的言論自由，反而成為極端政治言論的護身符。

至於影片中男子公然辱罵總統賴清德。資深警官透露，此舉確實涉犯公然侮辱罪，但該罪屬告訴乃論。實務上，國家元首通常不會為此類政治狂熱者的謾罵提起個人訴訟，因此這部分實際上也很難進入司法程序。

資深警官與法界人士坦言，過去禁掛五星旗的討論，多因牴觸言論自由未果。這類踩紅線行徑固然使國人氣憤，但法治社會只能依證據辦案，現階段除輿論譴責，警方將持續關注相關動態，嚴防後續可能發生任何實質的國安威脅。

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