男花蓮車站擾民借錢還情勒 強賣「香氛片」

花蓮一名「借錢哥」，不只借不到錢就翻臉，還會強迫推銷。（圖／東森新聞）





從一月開始，在花蓮車站，出現一名怪異的男子，到處找人借錢說要回家，還會拿著浴廁香氛片，強迫推銷民眾購買，只要對方拒絕，他就辱罵對方和情勒，就算有人報警，他見到警察，還覺得自己沒有錯，反而說對方連香氛片也不買，很小氣。

男子拉開門跟櫃台工讀生借錢，還不斷指著自己身分證，說要去台北照顧住院的家人，但工讀生第一次遇到這情況，驚慌拒絕，沒想到對方態度大反轉。

借錢男子：「你想想如果是你家的人，你也希望人家這樣對待你，我只是請求一個幫忙而已，你有必要這樣子嗎，（那我打個電話，給老闆問看看），你不是人喔，你不是人。」

廣告 廣告

不只情勒還辱罵，讓吃午餐吃到一半的工讀生，傻眼看著男子離開，但他不是第一個傻眼的人，上門借錢的男子38歲，是台北人，從1月起就在花蓮車站附近徘徊，除了以各種名義，包括家人住院、錢包不見，需要車資返家，跟民眾借錢從數百元到千元不等，甚至拿著浴廁香氛片，尾隨民眾強迫推銷，一個賣180元到250不等，只要民眾拒絕就用同樣手法，怒吼對方。

員警vs借錢男子：「（強迫...我也沒有強迫，他不買我就走了欸），店家每次報案說，你講一講就在那邊生氣，然後罵人家。」

見到警察了，他還是堅持，他的說法沒有問題。

員警vs借錢男子：「（我覺得還滿小氣的啊，覺得滿小氣），人家不買關你什麼事。」

但還是有民眾一時心軟，掉進他沒錢沒工作很可憐的謊言裡。

員警vs被借錢民眾：「我剛剛給他兩百塊了，他說他都找不到工作，好可憐，聽聽就好了啦，那個要做工都有工作。」

男子強迫推銷，被警方依社維法裁處，年關將近，想過個好年但也不該是找人借錢，好好工作比較實在。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

尾牙淪格鬥場！為搶「餐廳電梯」路中2打1互毆

獨家／疑「持有武器」聚眾喧鬧 男拒檢撞傷警 罰12萬

高雄男喝醉從4樓墜下！重摔採光罩OHCA搶救中

