男莫名砸店又炮炸「厝邊」 抓了又放鄰里驚恐

男子在深夜拿炮竹煙火亂炸，把鄰居全嚇醒。（圖／東森新聞）





台南一戶住家被一名陳姓男子在深夜拿炮竹煙火亂炸，把鄰居全嚇醒，這名男子還曾到這戶人家開的店裡砸桌椅，由於他精神狀況不穩，曾送療養院又返家，也曾買了多把刀放家裡，鄰居說男子抓了又放，讓大家活在恐懼中，鄰里驚恐大家都好害怕，希望他能強制就醫，但是親友說療養院也拒收，真不知道該怎麼辦。

放爆竹男子vs.受害住戶：「我不怕你講，我不怕你講，你要是這樣害我，沒關係我不怕你。」放炮竹的人還嗆聲我不怕你講，這是在安南區府安路六段的巷弄裡，居民報警後警方趕到，是35歲的陳姓男子放的炮竹，由於他的精神狀況不穩定，警方趕到現場後他被強制送醫

廣告 廣告

但是男子竟嗆聲回家後，還會找鄰居算帳，其實受害的鄰居開店，早在8月份就被他上門砸桌椅，9月份上門砸安全帽。受害住戶：「然後就摔安全帽，一直對我咆哮然後說什麼，半夜我兒子學他說話，然後還叫他起來上廁所什麼的。」

受害鄰居天天提天吊膽，全家人出門都要看他有沒有在外面，想搬家卻因房價高也搬不走，而這名陳姓男子有身心科就診記錄，曾經在嘉南療養院住過又返家，病情時好時壞讓周邊鄰居，講到他就害怕。

受害住戶：「他阿姨說他有帶刀子，有買刀子她看見都會收起來，收起來他還會再買，我們會不怕嗎。」

鬧事男子的阿姨：「人家要給他長期治療，更好的我們也要，但是我們跟醫生講他也沒辦法，他說往上申請也是被駁回。」

陳姓男子精神狀況不穩，親友和里長都想希望，能送療養院治療卻被拒收，而警方則說這次陳姓男子有出言恐嚇，同時有傷人之虞，員警依相關規定協助就醫，後續將通知雙方到案說明，並依公共危險及恐嚇案偵辦。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

廟會三台拖板車運炮 私設炮竹施放點遭取締

台南凌晨傳炮竹聲響！金紙舖通道堆滿貨品 老闆夫妻葬火窟

獨家／清晨連續爆炸聲嚇醒鄰！ 竟是男亂砸炮竹、CO2鋼瓶

