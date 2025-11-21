男藉媽祖遶境發糖果 女拿3顆被迫給百元結緣金

有心人士趁媽祖繞境行詐。（圖／東森新聞）





北港的黑面三媽到台南遶境，吸引了相當多的民眾來迎接，但是有人趁機詐騙。因為有一名男子提著竹籃，在遶境隊伍附近向民眾發結緣糖果，民眾拿了糖果後，男子就要對方給結緣金，不給錢就不離開。有人因此給了100元，事後發現對方根本不是遶境的工作人員，PO文提醒大家小心詐騙。

店面的監視畫面看到，一名女子剛下車在後車廂拿東西，後方一名提著小竹籃的男子接近，抓了3顆糖果給女子，說是要結緣，隨後他指了指小籃子，意思就是結緣金。女子旁邊沒有其他人，對方看來沒拿到錢不肯離開，女子只好匆匆在籃子裡放了100元。

記者vs.當事女子：「他抓給我的，他就這樣伸手給我，然後我就這樣接住，就一直叫我投錢。（他紅包袋掀開下面全部都是錢），蠻多的，（應該都是人家投的），對對對，他就一直比一直比，你不想投他就不會讓你走。他的態度是強迫這樣子，類似想要叫你一定要投錢。」

女子給了100元結緣金後，越想越不對勁，因為這名男子離媽祖的遶境隊伍很遠，而且他穿著運動服裝，跟遶境隊伍工作人員穿的紅色衣褲或是黑色的背心截然不同，懷疑他根本是藉著遶境在詐財。

記者vs.當事女子：「（服裝上感覺出來是廟會的人嗎），應該不是，我看車隊，他們的隊伍都是穿紅色衣服，不然就是穿黑色。」

針對這名要結緣金的男子，警方並沒有接到報案，但是提醒民眾要給錢時，最好先確認對方是否真的是工作人員，否則很可能就是詐騙。

