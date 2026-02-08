男藏毒拒捕徒手和2警扭打 終遭壓制在地

民眾停等紅燈看到駕駛和兩名員警扭打成一團。（圖／Threads@_zheng.0711授權提供）





台南發生警匪搏鬥驚險場面，警方攔查違規車輛，駕駛先下車假裝配合，突然掙扎死命反抗，徒手和兩名員警搏鬥，扭打成一團，過程中員警還一度倒在地上，幸好二對一，最終還是成功將朱姓男子制伏，一查之下發現，車內藏有毒品，初驗朱男呈現毒品陽性反應，不只違反毒品危害防制條例，還涉嫌公共危險及妨害公務。

民眾停等紅燈看到驚悚一幕，前方幾人扭打在一塊，身上物品都噴出來，兩名員警試圖壓制一名男子，但他不斷反抗掙扎，一人環抱他、一人抓他，員警不慎倒在地上，好不容易才將男子壓制，民眾路過拍下這一幕嚇壞，還以為有人受欺負，被壓在鐵捲門上，結果原來是警匪搏鬥，原來幾分鐘前，黑色轎車越線停在轉角機車待轉區，警方立刻上前攔查，起初男子還很配合。

警方vs.嫌犯：「要去哪裡啊，（沒啊我剛回來），住這附近嗎。」

裝沒事想蒙混過關，接著開始想逃，和兩名員警徒手打鬥，原來他車內藏有毒品。事發在7號晚間11點多，37歲的朱姓嫌犯開車行經台南永康大灣東路與南興路口，因為交通違規遭到攔查，他不配合掙扎想逃跑，最終還是被警方制伏，車上藏了二級毒品安非他命和彩虹菸，朱嫌初驗呈現毒品陽性反應。

永康分局副分局長謝貴琳：「過程中朱嫌，對員警罵髒話及拉扯等動作，全案依違反毒品危害防制條例，公共危險及妨害公務等罪嫌，移送法辦。」

車上藏毒品心虛，不肯乖乖就範還罵員警，在路邊上演搏鬥戲碼，他不只涉嫌違反毒品危害防制條例，還多揹兩條刑責，得為自己行為付出代價。

