男藏毒拒檢衝撞警車逃逸 中壢街頭上演警匪追逐

記者張昱傑、胡芷瑄／桃園報導

中壢上演警匪追逐、警方平安夜時，在路口發現轎車不明原因車開得搖搖晃晃，員警覺得奇怪上前攔檢時，轎車拒檢、衝撞警車後還加速離開，跟無辜民眾發生擦撞逃逸，警方追上去把人壓制逮捕。

桃園中壢24日上演警匪追逐，警方攔查詭異車輛時，駕駛拒檢、衝撞警車，最終警方成功把人壓制逮捕。

員警：「靠邊停啦。」

黑色轎車左搖右晃，巡邏員警示意攔停，其他同仁也來支援，但下一秒...

不顧追捕，還擦撞警車，警車車頭被撞，黑色轎車後保桿也整片掉落，但駕駛沒在管，繼續高速奔馳。

沿路逆向，駕駛再度擦撞來攔停的警車，不僅如此還波及到載滿乘客的客運，但最終難逃法網。

廣告 廣告

員警：「分局前面，分局前面，下車，下車，下車，下車，下來下來下車。」

55歲駕駛疑似心虛拒檢，逃逸過程中連撞三車。

事發在24日晚間9時許，桃園警方正在進行酒駕臨檢，55歲鄭姓男子開著轎車搖搖晃晃，警方覺得不對勁，向前攔查，但沒想到他作賊心虛開始逃逸，先是撞擊警車導致後保桿拖地，逃逸過程中又波及公車，接著再撞一台警車，連撞三車。

中壢派出所所長周浚鋒：「於車內及乘客盧男身上，分別查獲毒品殘渣袋及安非他命一包，鄭嫌經唾液初篩呈毒品陽性反應，全案警詢後鄭嫌依毒駕公共危險、妨害秩序等罪嫌，盧嫌及另兩名乘客依毒品罪依法偵辦。」

駕駛經唾液初篩，毒品反應呈現陽性，毒駕上路罪加一等。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

多給1個月房租！北市情侶躺床上成焦屍 首飾現金全給男方兒

不只買武器…張文生活品質低大量消費「遊戲、情趣用品」其1單筆超1.7萬

平安夜心不寒！中正第一分局員警收民眾手寫感謝卡：看到你們就心安

憲兵「勒脖+摔牆」虐死貓咪！殘殺影片PO網引怒火 退伍遭逮下場曝

