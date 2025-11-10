男藝人們「閃兵」案揭逃兵爆增現象 國防學者促提高刑度

包括王大陸、陳零九、陳大天、修傑楷、陳柏霖、坤達等一堆男藝人都因「閃兵」案遭到法辦，意外揭開我國逃兵案爆增現象。國防院研究員柯永森近日撰寫報告指出，統計民國103至112年，平均每年「閃兵」案件為105.1件，但自113年1月1日義務役役期恢復為1年起，年平均增加為133.33件，有增加趨勢。

一堆男藝人涉閃兵案，意外掀開我國逃兵爆增的現象。（示意圖／李俊毅攝）

柯永森是退役少將，關切兵力問題，除11月4日發表「從『浪費時間』到『榮譽』，重塑台灣國防意識」報告外；今年2月也曾發表「國防部修訂志願士兵甄選條件的省思」，關切國軍編現比自109年起逐年下滑，分別為88.57%、87.57%、82％、80%，113年為78.6%，5年來已減少近10%。

柯永森近日再度檢討「閃兵」案，他在報告建議，應強化「徵兵處理」機制、逐年檢討修訂兵役體位、提高現行法定刑度並不得易科罰金，修補制度漏洞，讓心存僥倖者徹底斷念，杜絕不法逃避兵役。

該報告表示，多年兵役制度改革，在役期快速縮短下，訓練思維與課目未能及時更新，致許多年輕人覺得「4個月或1年服役只是浪費時間」，而心生排斥。現行制度下，有人自願從軍、有人依法服役、亦有人可延役或免役，導致社會對制度公平性產生疑慮。

藝人坤達涉閃兵案。（圖／翻攝畫面）

報告也指出，在社會價值偏重經濟與個人發展的現實社會裡，高競爭、升學與就業壓力大，年輕人覺得軍中訓練偏向勞務性質，缺乏實質學習與挑戰，1年（或4個月）的役期被視為職涯「中斷」，服役形同浪費時間，只是「去混一下而已」，意義不大。

報告還指，國人深受傳統「好男不當兵」與軍隊科層組織不良印象，社會對軍人的尊敬度仍不高，媒體輿論多聚焦於弊案與荒謬事件，忽略了默默付出的10餘萬基層官兵。

柯永森在報告建議，國軍應結合科技與裝備（如無人機操作、資安、戰場急救、災害應變），加速引進現代化作戰訓練概念，革新訓練模式，使服役者學到具社會價值的技能，讓服役成為「貢獻社會」的延伸。

此外，報告也建議，軍方應主動改革管理文化，減少階級濫權與形式化命令，建立專業化的職業軍人制度，讓人民相信「服役」是一種榮譽，而非被迫，這份義務才具有真正的社會價值與實質意義。

柯永森在報告建議，政府應宣導，服兵役是義務，也是榮譽，而非被迫。（資料照）

