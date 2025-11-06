男藝人閃兵事件爆不停...刑責5年加重到7年？ 顧立雄：會做適切考量

藝人閃兵事件連環爆，法務部建議將《妨礙兵役治罪條例》的刑度從現行的5年以下有期徒刑，提高至7年，國防部長顧立雄今（6）日回應會再持續研議，至於除役的年齡國防部還會來做適切考量。

近日閃兵集團還有藝人閃兵頻傳，昨日連女星LuLu的前男友阿達也深陷其中，因此法務部建議將《妨礙兵役治罪條例》的刑度從現行的5年以下有期徒刑，提高至7年。今天國防部長顧立雄回應，妨礙兵役條例的相關刑責問題，國防部會跟內政部以及相關部會來進行研議。

顧立雄說明，除役的年齡跟妨礙兵役其實沒有完全連結在一起，因為若構成妨礙兵役時，就是由妨礙兵役條例來治罪。至於除役的年齡，則會考慮到每一個不同階層，他們能夠達成任務所需要的一個年齡，國防部還會來做適切考量。

