男街頭揮舞鐮刀婦掛彩 衝超商欲攻擊店員

苗栗市區耶誕節驚傳持刀攻擊案件！一名男子持鐮刀沿街揮舞，造成一名婦人左側腰部受傷後，隨後又前往超商意圖攻擊店員，還好店員閃避沒有受傷，警方趕抵迅速將人壓制逮捕。

警方調查，持刀揮舞的30歲何姓男子，疑似精神狀況不穩，25號下午4點55分左右，先在源林街沿街揮舞鐮刀，婦人閃避不及，左側腰部遭刀背擊中，造成挫傷。

何男接著又砍向停等紅燈的轎車後車廂，結果自己意外摔倒，但起身後又朝路旁便利商店走去，持刀作勢攻擊櫃檯店員，還好店員及時閃避。

警方接獲報案後，立即調派優勢警力到場，短短幾分鐘內衝進超商，成功將持鐮刀的何男壓制，並同步通報心健中心社工到場協助，將人戒護就醫，遭砍傷的婦人經治療後，所幸沒有生命危險，警方後續將進一步追查男子犯案動機。

警方將男子壓制逮捕。圖／台視新聞

※拒絕暴力 請撥打110

※不良示範，請勿模仿

