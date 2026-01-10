男衝加油站淋汽油自焚！民眾驚叫「起火了」視角曝 火光冒出濃煙密布

記者林盈君／新北報導

昨（9日）傍晚，新北市板橋區民族路某加油站，一名30歲的林姓男子，跑到加油站拔出加油槍，全身淋汽油之後又點火自焚，疑因疼痛、竟撲向旁邊剛加完油的50歲曾姓運鈔車保全，導致曾男右大腿 、臀部灼傷，警消獲報後趕抵，林男見到消防員，又轉身撲向消防員，被多名消防員集體壓制，林男因身上多處灼傷，被緊急送醫救治。而另一視角的畫面也曝光，可以清楚看到，當時加油站冒出濃煙，嚇得加油民眾紛紛往外驚逃，還有民眾大聲叫喊「起火了」，詳細事發原因有待釐清。

有民眾驚見火光大喊「起火了」向外躲避。（圖／翻攝畫面）

據了解，犯嫌林男於昨天傍晚5時許，跑到板橋民族路某加油站，先是拔出加油槍將汽油淋在身上，之後點火引燃，瞬間冒出熊熊火光，讓附近民眾都看傻眼。過程中，林男渾身冒火，先撲向旁邊的曾姓運鈔車保全，導致曾男腿部及臀部燒傷，消防員到場後，林男又撲向消防員，所幸被多人壓制，現場畫面也曝光。從曝光的畫面看到，加油槍附近火光沖天，有民眾見狀驚喊「起火了」，其他民眾紛紛外外躲避。

加油站冒出濃煙，恐怖視角曝光。（圖／翻攝畫面）

警方表示，林男傷上的衣物被燒光，全身2度燒燙，所幸意識清醒，被送往板橋亞東醫院急救；曾姓運鈔車保全2度燒燙傷，意識清醒，送往板橋亞東醫院。由於林男目前仍在治療中，尚未能製作筆錄，警方將持續追查其犯案動機，釐清整起案件原因。

消防員到場壓制林男，將他送醫救治。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

