男衝妻娘家「車子擋路」 混亂中警持槍警戒.壓制嬤.孫婿

高雄大寮區27日下午發生警民衝突！一名男子和妻子爭執，開車到老婆娘家擋在巷口，妻子娘家人請警方協助，員警過程中「持槍警戒」，家屬要求「不要拿槍」，一度和妻子的阿嬤發生肢體衝突，警方後來依妨害公務和傷害罪嫌偵辦阿嬤以及男子，但被質疑「執法過當」，警方則出示密錄器影片，強調因為男子「意圖開車逼近」才會拿槍警戒，並無過當情事，但員警態度確實需要改進，將會核予申誡處分。

男子VS.員警說：「你衝撞我我就是開槍，我有衝撞你的行為嗎。」汽車擋在巷口，員警上前驅離，但全程拿槍警戒被質疑執法過當，男子VS.員警說：「違規啦，開單啊。」

車上男子也不配合大聲嗆聲，隨後男子的妻子看到眼前這幕，顧不及手上還抱著剛滿月的嬰兒，上前制止，男子妻子VS.員警VS.男子說：「你這樣很危險欸，如果他衝撞我呢。」員警VS.阿嬤說：「他衝撞我怎麼辦，你這麼大聲幹嘛啦。」

妻子要求員警不要拿槍，但員警認為男子可能開車衝撞，雙方起爭執，而妻子的阿嬤不滿孫女被兇加入戰局，員警VS.男子VS.阿嬤說：「我就是要拿槍，趕快開單啦，你安靜啦。」

阿嬤拍了一下員警拿槍的手，其他員警一起上前，男子妻子則挺身保護阿嬤氣氛緊張，員警VS.阿嬤說：「到底要不要我們處理啊。」警民衝突發生在27日下午高雄大寮區，原來馮姓男子和妻子爭執，開車到女方娘家，把車停在巷口，娘家人請來員警驅離。

但事後他們質疑，警方持槍警戒還疑似推阿嬤似乎執法過當，警方則給出當時密錄器，強調是男子意圖衝撞員警才會拔槍朝地面警戒，槍口並無朝人，沒有過當，更表示壓制過程，阿嬤多次以身體阻擋員警拉扯配槍，造成員警擦挫傷。

員警VS.男子VS.男子妻子說：「趴著，等一下，趴著啦，欸，趴著啦，趴好啦，不要推我阿嬤啦。」最後以強制力把男子拉下車，跟阿嬤一起被依妨害公務逮捕，用傷害罪移送但阿嬤的家人無法接受警方作為，阿嬤說：「你有需要拿那支槍出來嗎，我們不會怕嗎，一個孫子抱個孩子才剛滿月，萬一擦槍走火怎麼辦。」林園分局副分局長黃國峰說：「員警應對態度確有改進之處，本分局將追究議處。」執法是否太過火，雙方各執一詞，警民衝突搬上檯面恐怕雙方都始料未及。

