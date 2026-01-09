男衝板橋加油站「拔油槍淋油點火」 竟撲向運鈔車保全！2人燒傷送醫

一名男子在板橋民族路一處加油站淋油點火，還撲向一旁加油的民眾，兩人因燒燙傷被送醫急救。示意圖，廖瑞祥攝



新北市板橋區民族路加油站今天（1/9）下午5時許，一名30歲林姓男子拿著加油槍朝自己身體淋汽油後點燃，疑似難忍劇痛撲向一旁加油的保全，消防隊員到場撲滅火勢，林男又撲向消防人員，警消立即壓制，將2名傷者送醫急救。詳細事發原因仍有待調查釐清。

據了解，林姓男子趁加油站員工不注意，自行拔取加油槍淋汽油後持打火機點燃，過程中疑似太痛，撲向一旁加油的運鈔車保全曾男。加油站員工見狀立即以滅火器滅火，對面的新板消防分隊也趕緊派人前往拉水線灑水。

此時，林男再度暴走撲向消防員，最後遭警方及消防員壓制。林男、曾男身上均有明顯燒燙傷，意識清楚，都送往板橋亞東醫院救治。詳細事發原因將由警方調查釐清。

