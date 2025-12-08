中部中心/張家維 南投報導)

今天（8日）早上六點半左右，有民眾跑到合歡山武嶺亭，施放煙火，現場爆裂聲連連，火花不斷噴射，嚇的民眾紛紛閃避，警方獲報到場，男子對犯行坦承不諱，最高將面臨3000元罰鍰，若不慎引發森林火警，還會有更嚴重罰則。





男衝武嶺亭放煙火! "火花四射"民眾急閃避 最高罰3千元

男衝武嶺亭放煙火! "火花四射"民眾急閃避 最高罰3千元









穿著黑色帽t的男子，從後車廂，拿了一箱東西，沒多久煙火盛放，火花向上四射，伴隨陣陣白煙，整個過程，持續將近一分鐘，原本站在圍欄旁的民眾，全被嚇傻，就怕被煙火波及，紛紛閃避。

男衝武嶺亭放煙火! "火花四射"民眾急閃避 最高罰3千元

警方獲報到場在男子車上發現兩大箱煙火 現場也留有煙火殘骸(圖/警方提供)









男子施放煙火地點，在南投合歡山武嶺亭下方的公路，警方獲報，到場處理。警方在男子車上，發現兩大箱煙火，現場也留有煙火殘骸，男子對犯行，坦承不諱。





男衝武嶺亭放煙火! "火花四射"民眾急閃避 最高罰3千元

若是煙火射傷民眾或是引發森林大火 將面臨更嚴重的罰則(圖/民視新聞)









事發就在8日清晨六點半左右，合歡山武嶺亭，擠滿拍照、觀賞日出的民眾，不過這名男子，偏偏挑在這裡施放煙火，違規行徑全被監視器拍下，只是罰錢事小，若是煙火不長眼射傷民眾，或是引發森林大火，後果不堪設想，也會面臨更嚴重的罰則。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

