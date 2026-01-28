男被丟包台64線遭輾斃 車內音檔曝光存疑點

（中央社記者曹亞沿新北28日電）替代役溫男日前被計程車司機丟包在台64線，倒臥車道遭4車輾斃。據行車記錄器，溫男在車上12分鐘皆未出聲，與司機供稱是溫男自己要求下車有落差。全案疑點仍待檢調後續釐清。

25歲溫姓替代役男25日凌晨2時許搭乘多元計程車時，疑在後座踢車門、椅背引發46歲林姓司機不滿，司機將溫男留在台64線快速道路高架路段，駛離後打電話報警。溫男倒臥車道後，陸續被4車輾過死亡。新北警方將林姓司機及輾斃溫男的4名駕駛依涉過失致死罪送辦。

檢警調閱林姓司機行車記錄器，因鏡頭朝前僅錄到車內聲音，溫男從台北市文山區興隆路上車後至下車約12分鐘，全程皆未發一語，只錄到「叩叩叩」疑似踢踹聲響，林姓司機出聲制止，請溫男別再踢椅背，且疑似錄到2次關門聲。

據了解，林姓司機供稱是溫男自己要求下車，與音檔顯示溫男全程未出聲的情況有落差。家屬也質疑溫男是否可能是被司機拖下車才釀意外。

新北檢方昨天會同法醫前往殯儀館解剖溫男遺體，釐清是否有酒精及毒物反應，結果約需2個月出爐。目前全案仍存有疑點待後續釐清，檢警也將追查溫男是自行下車或被拖下車。（編輯：林恕暉）1150128