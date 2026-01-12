男被控砍傷新北夫妻判刑8年定讞 「測謊有重大瑕疵」獲准再審

記者楊佩琪／台北報導

▲男子蘇耀輝被控砍傷人判刑8年定讞，因「測謊有重大瑕疵」，獲准再審。（示意圖／翻攝自Pixabay）

男子蘇耀輝被控於1997年間，與同夥持開山刀闖入新北市土城一民宅，砍傷詹姓夫妻。夫妻倆送醫搶救後撿回一命，蘇男則被捕落網，被依殺人未遂罪判刑8年定讞。蘇男聲請再審，高等法院認蘇男的測謊鑑定有重大瑕疵，裁定再審。檢方抗告，最高法院駁回，確定重啟再審。

根據判決，蘇男被控於1997年11月27日上午7點多，與一不明男子各持小型開山刀，蘇男且戴全罩式安全帽，潛入新北市土城詹姓夫妻住處，在樓梯轉角處埋伏。待見詹姓男子出門到電梯口，蘇男與共犯衝出擋住詹男，砍傷詹男左前額、左後頸等處，詹男為抵擋攻擊，左臂、左手掌等處也中多刀。

廣告 廣告

聽到丈夫慘叫聲，詹男的妻子開門察看並試圖救人，卻被蘇男以開山刀砍傷頭頂、臉頰、雙手等。蘇男和同夥隨後逃逸，詹男和妻子下樓求救被鄰居發現，鄰居開車將夫妻倆載到醫院，2人始得撿回一命。

警方依據詹姓夫妻所述，不排除為因檢舉違建的訴訟有關，提供照片讓夫妻倆指認，夫妻倆認定是蘇男所為，警方逮捕蘇男後送辦，蘇男被依殺人未遂罪判刑8年定讞。

蘇男認全案檢警沒查扣到兇刀、血衣、安全帽等證物，且現場也未採集到指紋、腳印等生物跡證，欠缺可直接證明其為主嫌的物證，因此聲請再審。

高等法院2025年10月15日裁准再審，認定測謊報告無立足空間，原確定判決卻將測謊報告列為論罪科刑證據，片面採信測謊，未依調查局測謊標準作業程序流程，實質審酌蘇男就涉案相關問題呈現說謊不實反應至少要2次以上。且由蘇男所提之新事證據，再參酌有16年測謊實務經驗之調查局前調查官之證詞，可見測謊圖譜的判讀結果顯屬錯誤。

法官因此認為有合理、正當理由懷疑原已確認的犯罪事實並不實在，符合開啟再審之要件。參酌再審規定等，原確定判決的行刑時效雖已完成，但為俾免可能的冤抑，裁定開始再審。檢方不服，提起抗告，最高法院駁回，確定重啟。

更多三立新聞網報導

國台辦點名高檢署檢察官「台獨幫凶」 北律：施寒蟬效應！不具任何效力

台積電內鬼案！工程師收押禁見理由 登入資料庫取得關鍵技術資訊

台積電又1工程師涉內鬼案起訴 法院裁定繼續羈押禁見

台積電內鬼案再2人起訴 移審智慧法院開庭決定是否續押

