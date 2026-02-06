男被逮「狂錄影、拍筆錄」 承辦警未阻止涉違規

台中市 / 綜合報導

台中員警值勤出包！網路流傳一段影片，是一名男子被警察帶回派出所，他不停用手機錄影、玩手銬，還拍下電腦筆錄畫面，過程中還跟員警聊天、要菸抽，員警都沒阻止他用手機錄影，警方根據拍到的警車編號583，找到轄區派出所，認定承辦員警已經違規，因為從逮捕到帶回派出所，都要謹守三安原則，就是人犯、案件和員警安全，派出所內更不能用手機錄音錄影，因此將會依規定懲處承辦員警，並且加強教育訓練。

涉案嫌犯：「來坐55688。」嫌犯上警車，還跟員警要充電線，涉案嫌犯：「你有TypeC的線嗎，我手機要沒電了。」

進了派出所坐在長凳上，開始玩手銬，涉案嫌犯：「喜提手鐲。」被銬起來了，還跟警察聊天。

涉案嫌犯VS.員警：「現在銀不是漲價嗎，我把它偷走喔，是白鐵，是白鐵，這不是銀喔。」甚至拿出手機偷拍筆錄，(偷拍筆錄)，嫌犯被移送還繼續自拍，上傳網路。

涉案嫌犯說：「真煩，沒被收押。」嫌犯PO影片，被警職人員看到後分享，說超扯又傻眼，為何現行犯逮捕上銬後，還能用手機，拍偵訊室，還拍電腦筆錄畫面，派出所內部是不能拍照錄影，警察竟然沒制止。

民眾：「是有點誇張，可能沒有管控好吧。」影片曝光，根據嫌犯拍到的警車編號583，查出辦案轄區，轄區分局立刻啟動調查，認定承辦員警違規，戒護過程也沒妥善管控，讓筆錄在網路上曝光也已經觸法。

台中第五警分局偵查隊長謝志遠：「犯嫌使用他自己的手機，拍照這個動作，假如說我們在公務機關，我們會請同仁嚴格制止他，這個部分他是不可以，適當的拍攝或是公開的。」

警方表示，當時承辦員警是先接到有糾紛，先將嫌犯依關係人的身分帶回派出所，後來發現他疑似吸毒，又帶他回現場找到毒品，才改為現行犯逮捕。

但過程中承辦員警沒落實三安要求，也就是人犯安全案件安全和員警安全，其中案件安全就是文書筆錄安全，因此將依規定懲處承辦員警，並加強訓練。

