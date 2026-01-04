男被「剪車」險追撞按叭 婦不滿攔車連珠砲開罵

婦人比出不雅手勢。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





因為被按喇叭，婦人超火大，攔車大罵！當時這名婦人騎車突然切進車道，害旁邊的男騎士差點被撞，男騎士因此按喇叭提醒，沒想到，婦人先比出不雅手勢，接著一路追車，攔下他，最後不斷飆罵！，讓男騎士連回嘴的機會都沒有，事後騎士把影片po網，警方指婦人騎車直接變換車道，未打方向燈是違規。

騎車的婦人衝到待轉區前，堵住了男騎士不准他離開，質問為何對她亂按喇叭又罵人，連珠砲似的罵了一大串，讓男騎士連想插話都插不上。

婦人vs.騎士：「你先罵我的，你罵我什麼，你罵我什麼，我很怕你喔，我都沒有說話喔，你從剛才兇我到現在，你沒有講話，你現在被我抓到，你當然不說話，現在去報案走去報案。」

而po影片的就是這名男騎士，他是騎在左營的自由路上，碰到這名婦人由旁邊超車超車過去，因為距離太近害他差點撞上，連忙叭了一聲提醒婦人，沒想到婦人對他比了不雅手勢外，還在他待轉時追了上來，攔住他的車開罵。

婦人vs.騎士：「（年輕小孩一點規矩都沒有），綠燈要不要走了，（不走啦我要跟你去派出所啦，屁孩你做什麼你多壞啊。）」

而警方檢視影片後，認為男騎士按喇叭第一聲，及第二聲有間隔，沒有違反交通法規，倒是婦人騎車變換車道，未使用方向燈，可以開罰1200元到3600元以下罰鍰。

