男討2萬遭拒 拿折疊刀恐嚇刺傷同居女友
台北市信義區今（8）天下午發生一起感情糾紛。警方獲報後到場，發現李姓男子因向同居女友索討2萬元遭拒，竟對女友大打出手，還一度拿出折疊刀恐嚇，拉扯過程中造成女友受傷。警方將李姓男子帶回派出所，依恐嚇、傷害等罪嫌移送法辦。
※拒絕暴力 請撥打110
※未經判決確定者，應推定為無罪
台北／綜合報導 責任編輯／網路中心
