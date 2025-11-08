男討2萬遭拒 拿折疊刀恐嚇刺傷同居女友

阿富汗塔利班(Taliban)政府發言人今天(8日)表示，與巴基斯坦之間的和平談判破裂，但雙方仍將維持停火。 阿富汗與巴基斯坦上個月在邊境爆發武裝衝突，造成數十人死亡，是塔利班自2021年重掌阿富汗政權以來最嚴重的暴力事件。 兩國這波衝突源自於巴基斯坦要求塔利班政府遏制武裝份子。伊斯蘭馬巴德指控喀布爾庇護巴基斯坦塔利班(TTP)武裝分子，任由他們從阿富汗境內攻擊巴基斯坦，遭到喀布爾否認。 塔利班政府發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)表示，停火協商失敗的原因在於伊斯蘭馬巴德堅稱，阿富汗必須對巴基斯坦的內部安全負起責任。穆賈希德指出，這個要求超出了阿富汗的能力範圍。 但他也強調，迄今為止，阿富汗沒有違反已建立的停火協議，並且將會持續遵守。 上個月中旬，兩國在卡達舉行和平會談並簽署初步停火協議，之後雙方於上週在土耳其舉行第二輪協商，但最終因在武裝分子問題上存在分歧，未能達成長期停火協議。(編輯：沈鎮江)

中央廣播電台 ・ 11 小時前