男討20萬賭債5km狠撞3次 撞成廢鐵不放過波及無辜

為賭債竟當街上演恐怖飛車追逐！馬姓男子因積欠周姓男子20萬賭債，雙方昨(26)日約在高雄路竹區，結果協商破局，雙方你追我跑，當街展開追逐戰，周姓男子氣不過緊追在後，短短5公里距離，衝撞他3次，過程還波及一部休旅車，最後，更發狠把對方的車輛撞進田裡，宛如一團廢鐵。警方到場後，在阿蓮區陸續逮捕兩人，依公共危險罪逮捕移送偵辦。

長長的剎車聲傳出後，接著看到被撞的稀巴爛的車輛，從眼前疾駛而來，接著來個大轉彎，看起來就像躲避後方來車，其實恐怖飛車追逐，稍早前就上演了。

黑色轎車眼看時機成熟，衝撞前方車輛後，隨即猛踩油門，2車緊緊貼在一起往前衝，最後銀色轎車失控甩了一圈，波及無辜用路人，肇事後雙方不但沒有停下，反而立刻加速逃逸，事件就發生在高雄路竹區。

目擊民眾說：「喔嚇到啊因為1點半的時候都沒有人，一直追他要打他，黑車的那個一直罵。」昨日午間看到驚悚一幕，居民直呼宛如真實版玩命關頭，事後警方經了解，馬姓男子積欠對方20萬元賭債，看到協商破局後狂飆閃人，對方氣不過情況就演變街頭追逐戰，最後馬姓男子的車輛，還失控衝進田裡成一團廢鐵，短短約5公里距離，共發生3次碰撞，過程驚險萬分，發狠程度更令人不寒而慄。

目擊民眾說：「很恐怖你看那個鐵欄杆都斷掉然後就躺在那邊。」由於玄佑街周邊有不少鐵皮屋，還有樹叢，屬人車稀少處，被追的27歲馬姓男子，一度以為脫困後能成功脫身，但仍栽在警方手裡，而周姓男子則是把車停在附近空地同樣落網。

高雄湖內分局一甲所長楊宗庭說：「在阿蓮區查獲雙方駕駛，依公共危險罪移送偵辦。」由不顧其他用路人生命安全，頻頻追車、衝撞，過程全被監視器拍下事證明確，想賴也賴不掉，現在錢沒討到，還因為做出危險舉動，影響他人，雙雙都被移送偵辦。

