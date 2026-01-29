男詐保弄瞎左眼獲利千萬 慫恿他人滴「惡魔藥水」失明再騙4580萬

根據台北地院判決，蔣宗華於2013年9月自傷左眼，造成視力降至0.01以下，成功詐領353萬餘元保險金。雖遭保險公司提告並判刑1年定讞，但他後續仍因雙眼失明狀態，成功向保險公司求償1310萬元。

2019年間，蔣男涉嫌與林彥廷共謀新的詐保計畫。兩人先成立空殼公司，由林男擔任負責人，並偽造高額年收入財力證明，投保總額達4550萬元的壽險與重大傷病險。雙方約定若詐保成功，林男可獲得1000萬元，其餘歸蔣男所有。

2020年3月起，林男開始使用蔣男提供的不明藥水，每日在雙眼滴用1至2次。短短半年內，其雙眼視力從0.9急遽下降至0.01以下，取得失明診斷證明。同年8月，林男向保險公司申請4580萬元失能理賠。

然而，僅有一家保險公司理賠32萬餘元，另外兩家保險業者察覺異常拒絕理賠並報案。檢警展開跟監蒐證，發現林男仍能滑手機、外出購物、操作ATM提款，明顯與失明狀態不符。

庭審期間，蔣男多次行使緘默權，否認提供藥水及教唆投保。林男則坦承使用不實財力證明投保，但堅稱雙眼失明係因罹患「雙眼脈絡膜炎合併黃斑部結痂」所致，與藥水無關。

林男繳交的空瓶經檢驗僅為眼科麻醉劑，無法造成失明。檢方指出，林男曾供稱蔣男提及「惡魔的交易」計畫，且自認在此案中如同傀儡，足以認定兩人共謀詐保。法院最終認定兩人罪證確鑿，分別判處有期徒刑。林男庭上表示深感後悔，目前在餐廳從事洗碗工作，月入約2萬元維持生計。全案仍可上訴。

