男詐騙光復災民付運費領家電 花檢求處一案一罰

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）52歲曾姓男子佯稱「領捐贈家電需補貼運費」，向花蓮光復災民詐騙新台幣3000元至7000元不等費用，共16人受騙。花檢依涉犯詐欺取財罪起訴，求處依各次犯行分處1年以上刑期。

曾姓男子為台南人，11月間獨自到花蓮光復鄉逐戶拜訪受災戶，向災民佯稱，補貼運費就可獲得善心人士捐贈的洗衣機、冰箱、電視機或電暖器等家電，有災民察覺遭詐騙後報案。

花蓮地檢署今天表示，共有16名災民受騙，分別交付3000元至7000元不等費用，共計7萬4000元，警方上月28日在光復車站將曾男逮捕到案，查扣4萬多元現金、行動電話、造型模擬手槍1支等。

廣告 廣告

花蓮檢方今天偵結，依涉犯詐欺取財罪嫌，對曾男提起公訴。

檢方認為，曾男利用災民迫切急需家電用品之際行騙，嚴重影響被害人身心及生活狀況，且曾男犯後藉詞狡飾、毫無悔意、惡性重大，未與被害人和解。

花蓮檢方請求法院，就曾男各次犯行分別量處有期徒刑1年以上刑期。（編輯：龍柏安）1141205