男詭爬車「踩凹板金」留鞋印 車主稱未結怨怒告

台北市信義廣場停車場，近日有名詭異男子爬上別人的車頂踩踏，受害車主賴先生回家後看到車窗上有鞋印和掌痕，板金也明顯凹陷，氣得立刻報警怒告毀損，而回現場調閱監視器，果真拍下嫌犯長相和犯案過程，他在停車場徘徊半個多小時，還一度變裝，但車主說跟他並不認識無冤無仇，警方將釐清嫌犯身分通知到案。

停車場警衛VS.賴姓車主說：「有沒有，有沒有這個人來。」黑衣男直直走向白色轎車，沒多久竟然直接爬上車子。停車場警衛VS.賴姓車主說：「上來，有沒有，走到你車上。」有沒有走到你車上，黑衣男蹲在車頂上，不停打轉踩啊踩疑似在搞破壞，完事後還用外套擦了擦腳印，停車場警衛VS.賴姓車主說：「我還記得禮拜天行間有看到，(這個人常出現嗎)沒有。」

迅速爬下車後，男子慢悠悠離開現場，但破壞全程都被監視器拍下，車主賴先生控訴，15號晚間，他把愛車停在台北市信義廣場的，地下停車場，上完夜班隔天開車回家，沒想到發現車子被破壞，嫌犯走樓梯離開時，搖頭晃腦，一副無所謂。

嫌犯在停車場，閒晃約半小時，疑似一度變裝，懷疑可能是慣犯，凌晨4點05分，嫌犯鎖定車輛爬上車頂踩踏，導致板金凹陷，車窗上還有明顯的掌痕和鞋印，三分鐘後走樓梯離開，畫面罪證確鑿，車主氣得提告毀損。

信義分局三張所副所長李鴻琾說：「警方將持續調閱監視器，以釐清犯嫌身分，再行傳訊到案說明。」愛車停在公有停車場，卻被詭異的陌生男子惡意搞破壞，如今車頂凹了好幾塊，車主怒告，希望警方盡速抓到人，要嫌犯付出代價。

