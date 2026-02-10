男謊稱「被偷」借錢搭車 民眾資助千元遭詐

記者黃國瑞、胡芷瑄／宜蘭報導

宜蘭五結中興路發生一起詐騙事件，一名男子步行向沿途住戶開口借錢、買票搭車，聲稱自己財物遭到偷竊，民眾好心協助他前往轉運站，並資助千元車資，卻發現男子並未到月台搭車，只是騙取金錢。

男子聲稱財物遭竊、沒有錢搭車回家。

監視器畫面可以看見黑衣男子緩緩走過來，到民眾家門前與其攀談，說自己是台中人，臨時來宜蘭蘇澳的醫院支援做看護，但是手機、行李、錢包都被偷了，想去宜蘭車站，一開始還小心翼翼的說自己可以用走的，不讓民眾產生戒心，善心民眾不忍心，協助這名男子載到轉運站後，還資助車資1000元，沒想到一切疑似都是騙局。

廣告 廣告

遭詐騙民眾游先生：「因為我們剛好在外面那個在整理家裡，然後他就說啊宜蘭轉運站怎麼..宜蘭車站怎麼走？然後我們說很遠耶。」

民眾好心協助他前往轉運站，並資助千元車資，卻發現男子並未到月台搭車，只是騙取金錢。

羅東分局二結所所長余丞軒：「民眾自認受騙後，在社群網路宜蘭知識家揭露，不過並未向警方報案。」

事發在宜蘭五結中興路上，民眾發文到社群後，更釣出不少民眾指稱男子似乎在宜蘭到處行騙，當事民眾也只能摸摸鼻子自認倒楣，沒想到台灣最美的人情味變了味。

更多三立新聞網報導

台九線奪命事故！車撞成廢鐵「吐出引擎著火」憲兵甩出車外…倒地慘死

公車輾斃東海女大生！受傷學姊曝「公車吞人」瞬間…聽見「頭骨碎裂聲」

蝦皮店到店遭惡搞！醉男鑽寄件櫃網看傻 怒喊：支持提告

「刺青店雙屍」嫌犯確定逃死 老父痛失兒、媳悲吐：殺2人竟免死？

