男警偷拍報案女生「AI合成裸女」 身分動機曝光！1大過調職

警界害群之馬！一名女子在Threads發言，表示收到高雄地檢署一起有關個資保護案的傳票，才知道自己2年前到警局報案，遭製作筆錄的員警偷拍，還把她合成「裸女」，且被害人不只她。高雄市警察局三民一分局13日近午，證實轄下一名年輕員警有不當蒐集民眾照片資料之嫌，違反個資使用情形，立即將該名年輕員警記大過1次，並調整警勤區。

被害人在Threads發文直呼「蝦（瞎）爆了」，直指自己收到高雄地檢署傳票時，想說自己又沒犯法，如期前到地檢署，才知道自己2年前報案做筆錄時，被一名男警偷拍，且用AI技術把她的臉部與「裸女」合成。

原Po強調，受害者不只她1人，「實在太誇張！」該篇貼文立即引發迴響，有網友留言表示，到派出所借廁所，也被這名男警偷拍又AI換臉。

三民警一分局證實，一名年輕男警用密錄器拍攝前來報案、製作筆錄的女性，疑有不當蒐集民眾照片資料之嫌，違反個資使用情形。

警方主動報請高雄地檢署指揮，並查扣該員手機。有關該員行政責任立即核予大過1次，並調整服務地區，同時從重追究相關人員考核監督不周責任。

三民警一分局針對員警違法違紀案件均主動立案調查，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，若員警確實涉有不法，定予嚴查究辦，絕不護短寬貸。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

