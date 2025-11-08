男警偷拍女同事如廁 屏東警局：法辦調地 (圖)

其他人也在看
公館"時段性禁止左轉"上路首日 騎士.駕駛亂象不斷
生活中心／陳堯棋 黃啓豪 台北報導 北市公館圓環拆除後，導致上下班交通更為壅塞，今天（8日）開始，早上7點到9點，羅斯福路四段南往北方向禁止左轉，民視新聞獨家直擊，新制上路第一天，交通亂象不斷，而且光是繞道就得多等七個紅綠燈，至少多花四分半鐘時間，網友砲轟，形成另類的"萬安圓環"。週六一早，北市羅斯福路四段南往北方向，內側車道駕駛打了左轉燈，想上福和橋，卻遲遲等不到左轉綠燈亮，最後無奈只能改成直行。還有機車騎士，違規左轉上橋，或在待轉格前面，差點跟汽車迎面撞上，交通規則改來改去，讓用路人氣炸了。機車騎士：「很麻煩啊，就是已經有左轉道了還不能轉，就會卡在路中間這樣。」汽車駕駛：「就是剛才沒有看到左轉燈，不知道要不要走，怕轉下去被開罰燈，左轉燈沒有亮，我就不敢轉啊。」公館"時段性禁止左轉"，上路首日亂象不斷。（圖／民視新聞）公館圓環拆除後，上下班交通更加壅塞，8號開始，每天早上七到九點，實施時段性禁止左轉，新制上路第一天，包括內側第二車道改左轉，用路人霧煞煞，騎士也不知道要兩段式左轉，而且還有一項大魔王關卡。民視記者陳堯棋：「羅斯福路四段南往北方向，每天7到9點禁止左轉，記者實測，繞道要多花多久時間。」禁止左轉時段，開車必須從羅斯福路右轉基隆路，接著直行到台科大校門口迴轉，最後再直行上橋，必須得多等七個紅綠燈，光是周末繞道就得多花4分半，平日恐怕更塞，網友狠酸說是"萬安圓環"，"圓環又重新長出來了"，"結果變成換民族國中門口塞車"。公館"時段性禁止左轉"，駕駛得繞道多花時間。（圖／民視新聞）計程車駕駛：「這(繞道)不合道理的，乘客同意嗎？(多了7個紅燈)對啊，那如果塞車的話呢？現在上下班這裡都會很塞。」北市交工處副處長黃惠如：「針對這部分(時段性禁止左轉)，我們也會再加強宣導，以及禮拜一上班日的時候，會加派義交來做這部分的導引。」台北市長蔣萬安：「(拆除公館圓環)交通事故，就已經大幅降低了44%，有任何的調整，我也請交通局，事前一定會清楚跟市民說明和報告。」儘管蔣萬安聲稱，事故率大幅降低，但新制上路第一天，亂象不段，等到下周一上班日，儘管市府已經承諾會加派義交、員警指揮，但恐怕仍會上演，公館圓環馬路迷宮大戰！原文出處：公館「時段性禁止左轉」上路首日 騎士、駕駛抱怨不斷 更多民視新聞報導每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬又改! 公館圓環增"可變車道" 民眾:用路人都是市府模型?民視影音 ・ 12 小時前
屏青銀街舞祭 活力四射
屏東縣政府昨（八）日在縣立體育館舉辦「屏東青銀街舞祭」，二百六十二位長者與七十五位青年學子同台共舞，十五支隊伍輪番登場，活力四射。今年比賽由關懷據點長輩與青少年共舞，匯聚八至八十歲以上的舞蹈愛好者，由屏東縣善護協會摘下第一名，枋寮鄉人和社區發展協會奪得第二名，萬丹鄉興全社區發展協會拿下第三名。縣長周春米表示，街舞祭透過共舞促進世代互動，截至九月底屏東縣老年人口比高達百分之二十一點五九，目前全縣已設立四百二十三處據點，促進長輩健康及延緩失能；感謝長輩願意走出家門到據點練習，進而站上舞台圓夢，一點一滴的努力非常不簡單。成功靠著「Locking鎖舞」奪冠的善護協會，七十四歲的余存淳說，每週至少練習兩次，也會錄下影片回去觀看，不會當作是功課，而是強健體魄的方法。該隊指導老師AGA ...台灣新生報 ・ 3 小時前
快問快答！總統愛吃的全盤托出 賴清德籲用行動支持台灣豬
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導台灣豬肉在周末解禁、重回市場。賴清德總統今（8）日透過臉書釋出「快問快答」短片，把他愛吃的台灣豬肉特產一次說清楚，他...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
當總統面喊話 吳明賢祝石崇良健保改革成功
健保補充保費爭議延燒，昨學者、醫界大老紛紛表態支持改革。台大醫學院長、前台大醫院院長吳明賢今（8日）於台灣醫學週致詞時表示，醫療雖然還不是兆元產業，卻是隱形護國神山，守護民眾健康。在致詞最後，他祝福賴清德總統政躬康泰，祝部長「健保改革一定要成功！」。語畢，現場響起笑聲及掌聲。中時新聞網 ・ 13 小時前
「真的討厭對上你」戴資穎退休 辛度長文致敬：會想念你的魔法
台灣羽球一姐「小戴」戴資穎宣布高掛球拍正式退休，球迷相當不捨，多年來在賽場上與小戴交鋒的印度名將辛度（P.V.Sindhu），也在社群上感性發文，坦言「真的很討厭和你交手」，因為這15年來，小戴每次都台視新聞網 ・ 13 小時前
百年大旱淺層地下水枯竭 屏東內埔2年半自來水接管增倍
屏東縣內埔鄉因以往地下水源豐沛，加上部分村落早已組成簡易自來水管理委員會收費營運，因此接管率始終低落，不過，2021、2023年的百年大旱後，接管意願大幅提升，短短2年半就提升逾1倍。內埔鄉的接管率現為15%，雖然在全縣仍敬陪末座，但其實已是2023年中接管率的2倍，原因就是3年內2度大旱下，很大程自由時報 ・ 1 天前
溫體豬肉回歸！屏東肉圓老店開張了 老饕搶透早開心解饞
非洲豬瘟禁令6日中午12時起陸續解除，昨天傍晚黃昏市場已經可以買到溫體豬肉，也讓肉圓、肉燥飯等相關餐飲業者得以重新開門做生意，屏東市中正路上的肉圓老店已經休店11天，今（8）日一早6點開店，就有忍了好久的客人上門，開心解饞；業者表示，希望政府也能對受到影響的餐飲業者有補貼措施，畢竟這麼久沒有營業，損自由時報 ・ 13 小時前
屏縣推出年度形象影片 「走進屏東，成為1%的旅人」
記者毛莉／屏東報導 屏東縣政府最新推出年度形象影片「走進屏東，成為1%的旅人」，以「…中華日報 ・ 7 小時前
屏東伏流水「力里圳」潺潺百年 建造者鳥居信平之孫見證慶祝活動
日本水利工程學家鳥居信平百年前在屏東平原打造「看不見的水利設施」伏流水圳，繼來義鄉的二峰圳落成百年以後，春日鄉的力里圳今年也通水百年，屏東縣政府和春日鄉公所今天盛大舉辦百年慶祝活動，鳥居信平之孫鳥居徹今天也特別到場見證，縣長周春米說，兩個水圳為屏東灌溉百年，牽起台日兩國的情緣。自由時報 ・ 14 小時前
Google Maps裝上「最強大腦」 Gemini AI神隊友解鎖對話、地標導航
Google近期公布將自家人工智慧模型 「Gemini」深度導入Google Maps，推出全球首創的「免手持對話式導航」服務，駕駛者從此只需動動嘴巴，就能輕鬆完成複雜的資訊查詢和導航設定，告別手忙腳亂。這項酷炫新功能已在美國搶先登場，預計未來數週內將陸續推向全球支援Gemini服務的Android和iOS裝置，為智慧行車體驗注入強勁動力。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 6 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 17 小時前
怒告誹謗、個資法不成！家寧母未聲請再議 Andy老師不起訴確定
YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（王崇睿）與家寧分手後爆出頻道與財務糾紛，家寧母親曾淑惠不滿遭指控恐嚇、獨吞商標，提告Andy加重誹謗與違反《個資法》等罪。新北地檢署偵辦後認定罪嫌不足，予以不起訴處分，由於曾女未於期限內聲請再議，全案不起訴確定。鏡新聞 ・ 1 天前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前