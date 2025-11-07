男警偷拍女警如廁2人受害 屏東縣警局：移檢方偵辦、調地記一大過
臉書「靠北Police」發文指稱，偉大國境之南巡佐，四處偷拍女警裙底風光被抓包後偷偷法辦至今沒有更有效治療方法...；屏東縣警局表示，被害女警發現向服務單位隊長反映，全案報請屏東地檢署指揮偵辦，邱姓員警涉違反妨害秘密與不實影像罪函送檢方偵辦，邱姓員警調地並記一大過處分。
警方指出，警紀警辦，接到同仁反映，立即蒐證、調查偵辦與移送，並予調地記一大過處分。
臉書靠北警察發文提到，偉大國境之南巡佐，四處偷拍女警裙底風光被抓包後偷偷法辦至今沒有更有效的治療方法，還放縱你在分局趴趴走，女警們都被嚇死又敢怒不敢言，連大佛縣都敢嗆從警究辦了，阿猴縣敢嗎？等內容。
據了解，全案發生在今年7月，邱姓員警涉用手機偷拍女警上廁所，初步調查，被害女警有2名，被害人發現後向單位主管反映，該單位主管陪同被害人到婦幼隊報案，全案報請屏東地檢署偵辦。
縣警局婦幼隊會同督查科等單位調查，報請屏東地檢署指揮，警詢後邱姓員警涉妨害秘密與不實影像罪函送檢方偵辦。警方事後也對該單位廁所等全面清查，未發現有其他針孔攝影。
行政調查部分，警方表示，召開性騷擾防治審議委員會調查後認定邱姓員警性騷擾案成立。邱姓員警調地並記一大過。
邱姓員警的父親也是警職，邱姓員警調地後派出所同事都是男警沒有女警，父子未在同個分局。據了解，有女警看到邱還正常上班都嚇死了。
更多udn報導
櫻花妹穿內衣逛迪士尼 轉行拍AV藏心機內幕
落髮變日常…愛喝2飲料小心禿頭 專家曝3原則
19歲男偶像無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」
伺候富婆13年！軟飯男擁千億財產 晚年孤獨亡
其他人也在看
「im.B」吸金83億！主嫌曾耀鋒、女友張淑芬重判恐逃亡 裁定延押2月
台灣金隆科技負責人曾耀鋒被控以「im.B」不動產借貸媒合平台，吸金詐騙83億多元，受害者估上千人，高等法院依銀行法判主嫌曾耀鋒16年、女友張淑芬11年6月，犯罪所得71億多元沒收，全案已上訴最高法院；高等法院認定曾男2人均被判重刑、犯罪嫌疑重大，加上被害人眾多、涉案金額甚鉅，曾2人均有逃亡之虞，裁定自由時報 ・ 54 分鐘前
高雄本土登革熱＋1 鳳山流動攤商足跡涉高屏多處市場
高雄市本土登革熱疫情7日新增1例確診個案，患者為鳳山區39歲本國籍男性，11月3日出現發燒及肌肉痠痛症狀，當日至耳鼻喉科診所就醫，因症狀未緩解，6日改至另家診所求診，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性，為高雄市今年第14例本土確診個案。市府防疫團隊已針對個案居住地與周邊警戒範圍，啟動噴藥滅蚊等緊急防治工作。中時新聞網 ・ 16 小時前
民進黨性平雙標
台北市議員鍾沛君一句「非洲豬瘟病毒不從邊境進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」原本是針對中央的防疫邏輯提出質疑，可能是踩到了賴政府的痛腳，一向挺綠的旅美學者翁達瑞竟出面回嗆鍾：「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻。」這種企圖轉移焦點，並以被害者過往創傷作比喻的言論，不只是低俗，更是「檢討被害人」的惡例。中時新聞網 ・ 6 小時前
現行犯教科書級逮捕！高雄男搶銀樓 員警剛好巡邏路過直接制伏
即時中心／温芸萱報導高雄市新興分局員警昨（5）日上午巡邏時，當場逮到銀樓竊盜現行犯！一名江姓男子假借變賣戒指分散注意，趁機偷走3條金項鍊、價值約50萬元。警員見他神色慌張逃出店外，立即上前攔查，江嫌還想掙脫逃跑，卻被員警制伏，當場人贓俱獲。民視 ・ 1 天前
查風化案攔錯人 女控遭警阻擋．搶手機
開車跟朋友要去吃飯，女駕駛卻半路被攔截，手機還被拿走。原來是台北市松山員警，誤認女駕駛是他們鎖定的妨害風化嫌犯，才當街攔人，警方回應，事後跟當事人道歉，執法過程會再改進，但法界認為，警方這樣的行為，可能構成強制罪、非法搜索，甚至已經剝奪自由。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
叡揚前3季5.04元 10月營收增14.60%
【記者柯安聰台北報導】叡揚(6752)前3季合併營收為14.39億元，與去年度同期12.33億元相比，年增16.71%；前3季稅後純益為1.86億元，年增28.98%，每股盈餘5.04元。10月單月營...自立晚報 ・ 6 小時前
高爾夫》第七屆聲寶女子公開賽，陳之敏穩戰奪冠
【羅開新聞中心葉怡君台南市採訪報導】總獎金七百七十萬元的2025第七屆聲寶女子公開賽，於2025年十一月七日，在台南市關廟的南一高爾夫鄉村俱樂部，完成最終回合決賽。陳之敏穩紮穩打，羅開Golf 頻道 ・ 11 小時前
台電嘉義區處啟動防颱整備 提前守護供電安全
依據中央氣象署及各國氣象機構預測，鳳凰颱風侵台機率大幅提升。台電嘉義區營業處已於第一時間啟動防颱整備機制，全面盤點人力、物資與設備，並要求所屬各部門於風雨來臨前完成線路特別巡視、設備點檢及樹木修剪等各項防颱措施，確保颱風期間供電穩定與民眾安全。嘉義區處表示，已責成轄內各服務所及巡修單位成立防颱應變小組，針對沿海、低窪及高風險地區加強巡查，提前排除可能影響供電安全的風險因子。同時配合地方政府啟動防災通報及支援機制，確保災情發生時能即時掌握現場狀況、迅速應變處理。台電配電線路自動化系統可即時偵測線路異常狀況，若社區大範圍停電，台電將自動掌握並立即派員搶修，若僅少數住戶停電，建議使用台電公司網站「颱風停復電資訊」專區或「台灣電力App」通報停電位置及情形；若不便使用網路，也可撥 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
達‧人‧小‧叮‧嚀－短期震盪 長期趨穩可出手
嘉義市房市在2025年面臨「限貸管制×高房價×買氣保守」三重壓力，但市場基本面仍穩定。工商時報 ・ 6 小時前
羽球／戴資穎宣布退役 賴總統：謝謝妳用毅力讓世界看見台灣
我國羽球球后戴資穎在今天在臉書正昂宣布退役，結束傳奇般的球員生涯。賴清德總統留言表示，「謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。」 賴總統在戴資穎宣布退役的貼文留言：「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水...聯合新聞網（運動） ・ 11 小時前
勤益科大海外鍍金 技職教育發光
國立勤益科技大學在「2025德國紐倫堡國際發明展（iENA 2025）」中，師生團隊以優異的研發成果榮獲2面金牌、2面銀牌與1面銅牌，為臺灣技職教育爭光。工商時報 ・ 6 小時前
4男星重現陽帆「白臉妝」嚇壞白冰冰：這樣很恐怖
4男星重現陽帆「白臉妝」嚇壞白冰冰：這樣很恐怖EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
跨越時空的宇宙呼喚 澳洲博物館蒐集民眾留言 2027年要送進太空
如果你有機會向宇宙發出一則訊息，你會說什麼？ 澳洲雪梨「動力博物館」（Powerhouse Museum）與美國麻省理工學院（MIT）合作，邀請對太空充滿興趣的人們參與「Humans」計畫，錄下想對宇宙說的話。兩年後，這些聲音訊息將被發射到太空中。 孩子們對活動充滿興趣，紛紛錄下自己的疑問或介紹人類的特質。事實上，這項由麻省理工學院發起的全球計畫，已涵蓋超過80個國家、65種語言。最終，這些聲音訊息將被轉化為「深空廣播訊號」，並刻錄在一片8吋晶圓上，預計於2027年發射進入太空。全球民眾可於2026年1月前上網參與，留下想對宇宙說的話。 這項活動旨在向1977年「航海家一號」（Voyager 1）探測器任務致敬。當時的探測器攜帶「航海家金唱片」（Voyager Golden Record），收錄地球的影像與聲音，展現人類文明與生命的多樣性。而2027年也將迎來航海家探測器發射50周年紀念。Yahoo奇摩（國際通） ・ 2 小時前
把握晴天！ 「鳳凰」颱風來襲 最快週一海警.週二陸警
台北市 / 綜合報導 今年第26號颱風鳳凰，預估最快7日晚上，就會發展成中颱，且它的暴風半徑持續擴大，可能達到300公里以上。氣象署表示，下週一起，北部、東半部雨勢就會變得明顯，而且可能發布海上警報。氣象專家也說，11月還有這麼強勁的颱風非常罕見，尤其從預估路徑來看，可能從西半部登陸台灣後，通過中央山脈，再從東部出海，過去幾乎沒有類似個案。進到花蓮光復鄉，能發現上回洪災後，12個村辦公室，裝上全新廣播系統，就是為了確保災害發生，居民能接收警報，尤其接著得面對步步逼近的鳳凰颱風，中央氣象署預報員曾昭誠說：「(颱風)通過菲律賓之後，進到南海會開始慢慢的北轉，然後轉向台灣的附近，預計禮拜二前後會是影響台灣最明顯的時候。」氣象署表示，週日起風開始增強，週一時北部東部，會出現明顯降雨，至於「鳳凰」怎麼走，以歐洲跟美國模式來看，認為會先經過呂宋島，也就是巴士海峽附近，接著轉彎北上，有機會撲向台灣，氣象專家林得恩說：「至少它會發展增強到中度颱風的上限，至強烈颱風等級之間，目前普遍看起來7級的暴風圈半徑，至少都在250公里至300公里左右。」專家表示進入11月，竟還有這「罕見颱風」，包含等級接近強颱，且1950到2024年間，11月平均侵台颱風數，1年僅0.3個，曾登陸台灣的也只有6到7個，其中幾乎沒有從西岸登陸，橫越中央山脈後，再從東部或東北部出海的個案，氣象專家林得恩說：「從我們中南部登陸的話，那又破了過去100年的紀錄，全球氣候變遷的過程當中，常常使得西北太平洋的海溫增強，更有利於這些熱帶擾動的生成。」氣象署預估，最快週一發海警週二陸警，若颱風再增強，也不排除雙警報齊發，尤其週二週三，東北季風影響大，東台灣雨量多，色塊幾乎紫到發白，這波颱風威力恐怕不容小覷。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
金融博覽會百家業者參展 AI、AR、防詐科技發亮
刷哪張卡最划算？「AI信用卡秘書」提供最聰明的用卡建議(圖/中信金控 提供)卡優新聞網 ・ 7 小時前
台新新光金展現3大亮點 從AI防詐到AR退休體驗
台新新光金以3大展區、3大亮點，打造出全齡金融藍圖(圖/台新新光金控 提供)卡優新聞網 ・ 7 小時前
人跑了！通緝犯「持刀劫車」闖燈逃8.6KM 駕駛急衝下車
驚險！花蓮游姓嫌犯拒檢衝撞警車後持刀攔車劫車逃逸，車速飆破時速120公里，沿路闖紅燈，最終將車棄置豐田火車站附近逃逸。幸好被害車輛裝有追蹤器，警方迅速鎖定車輛位置，但嫌犯仍在逃。游嫌有竊盜、毒品前科，9月被通緝判刑11月，因擔心入獄才拒捕攻擊警察。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
債務糾紛！北市中山區街頭全武行 警逮7人送辦
債務糾紛！北市中山區街頭全武行 警逮7人送辦EBC東森新聞 ・ 12 小時前
澎恰恰疑捲投資糾紛現身北檢應訊 喊"不關我的事"
社會中心／綜合報導藝人〝澎恰恰〞又有官司糾紛了嗎？今天（7日）下午，澎恰恰低調現身台北地檢署，初步了解，他疑似是之前和朋友合夥投資，成立娛樂公司，後續合作破裂，遭到對方提告背信等罪，不過，澎恰恰表示，自己這一次出庭，只是來作證，不關他的事。民視 ・ 4 小時前
非洲豬瘟引爆廚餘養豬爭議！環境部籲加裝監測設備 豬農擬赴立院抗議
據統計，去年全國家戶廚餘回收量約50.5萬噸，其中飼料化（如養豬）約占42.8％、肥料化（如高效堆肥及傳統堆肥）約45.8％、能源化占9.5％、其他（如養黑水虻與雞鴨等）約占1.9％，而事業廚餘每年則有20萬餘噸，多數由養豬場處理。因應我國發現非洲豬瘟案場，而廚餘可能是破口...CTWANT ・ 4 小時前