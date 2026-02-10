男警揪9男闖學校拍激戰片還上傳！下場慘了

新北市一名羅姓男警員，在2025年間涉嫌分別邀約9名男子，前往台北市大安區某知名高中校園內發生性行為，並自行拍攝性愛影片。羅男事後將這些影片分段上傳至個人社群平台X帳號，供不特定人士觀覽。

根據檢警調查，羅姓警員外型精明幹練，過去曾因偵辦案件有功而受到表揚。儘管上傳的影片中所有人物均未露出臉部，但有眼尖的網友從影片背景角落辨識出拍攝地點為自己過去就讀的學校，隨即在網路上引發熱烈討論。

校方人員察覺校園遭不明人士入侵拍攝不當影片後，擔心此舉將嚴重損害學校聲譽，立即向警方報案。檢警介入偵辦後，循線追查該X帳號的IP位址，赫然發現帳號持有人竟是現職警員羅男，案件隨即移送台北地方檢察署偵辦。

檢察官於去年11月間發動搜索，約談羅男到案說明。羅男經複訊後，被諭令以新台幣10萬元交保候傳。台北地檢署於9日偵查終結，認定羅男涉犯妨害風化罪章製造猥褻物品等罪嫌，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

羅男身為現職警務人員，其行為嚴重違反警察人員紀律，除面臨刑事追訴外，在行政責任部分也已遭記1大過處分。根據刑法第235條規定，散布、播送猥褻影像供人觀覽者，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

