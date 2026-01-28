男警臥底同志會館淪公關秀？8民團聯合聲明控「中市警局違法」

臺中市政府警察局第六分局近日高調宣佈破獲逢甲商圈一處同志生活會館，並以「難上加男」、「男警犧牲色相」等標題作為新聞稿標題吸引媒體報導。然而，此舉引發民間社團強烈反彈，包括台灣基地協會、台灣同志諮詢熱線及民間司改會等數個民權團體於昨（27）日晚間發表聯合聲明，嚴正譴責警方違反偵查不公開原則，且執法過程極度欠缺性別敏感度。

違反偵查不公開原則 警方遭指控主動提供素材引導媒體預斷

台灣基地協會發布聲，該案目前仍處於偵查階段，但臺中市警局第六分局卻主動提供特定素材給媒體，導致新聞以「查獲大量性交用品」、「涉犯妨害風化」等誤導性標題進行報導。

廣告 廣告

民團指出，依據《刑事訴訟法》及《偵查不公開作業辦法》，偵查人員應恪遵不公開原則，以避免媒體報導造成預斷，對當事人造成無可回復的損害。警方此次將查獲的「裝備」拍照公開，明顯違法法律規定，不僅侵害當事人的法律權益，更藉由媒體公審的方式，對尚未定罪的營業場所進行獵巫式打擊。

台中市警局以查獲情趣用品為證物，將業者以妨害風化送辦。（台中市警局第六分局提供）

本案引發社群及性別團體、人權組織的高度討論。截至目前為止，參與「譴責臺中市政府警察局違反偵查不公開原則及欠缺多元性別敏感度」聯合聲明已有8大民團，包含：社團法人台灣基地協會、社團法人台灣同志諮詢熱線協會、社團法人台灣性產業勞動者權益推動協會、社團法人台灣性別平等教育協會、財團法人民間司法改革基金會、社團法人台灣愛之希望協會、陽光酷兒中心、南方彩虹街6號。

「犧牲色相」論調帶歧視色彩 執法體系遭批性別敏感度不足

在警方的新聞稿與後續媒體報導中，多次出現員警臥底執法是「犧牲自我」、「生理上無法接受」及「難上加男」等詞彙。民團認為，這些用語隱含對同志社群的嘲諷與貶抑，反映出執法體系在性別傾向及性別認同議題上的嚴重歧視。

社團法人性產業勞動者權益推動協會批評，警方利用「天菜帥警」的軟性敘事來模糊執法正當性的爭議，試圖用「帥氣」來合理化對特定社群隱私空間的侵害。這種將非常規性主體視為「問題」的治理邏輯，已對同志族群造成二次傷害，並於網路平台引發大量歧視性言論。

無受害者之合意行為 律師強調不構成妨害風化並提出無罪答辯

針對警方指控的妨害風化罪嫌，當事業者委任律師鄧傑於臉書發表聲明強調，目前已就本案不構成犯罪提出無罪答辯。民團分析認為，該會館屬於成人、自願、合意的消費空間，既無消費者控訴性暴力，亦無資方剝削或人口販運，是一場典型的「沒有受害者」的取締。警方投入大量公帑與精銳人力進行長達一個月的監視與誘捕，僅是為了處罰成人間的合意性行為，被質疑嚴重違反比例原則，並以空泛的道德風化名義踐踏個人的人權與性權。

截自臉書

網友質疑執法邏輯欠缺法理基礎

在社群媒體與新聞留言區，網友對於警方的「執法表演」呈現一面倒的批判，質疑這是一場「沒有受害者的取締」。有網友直言，成人、合意且使用保險套的性行為，在非公共場所並無涉及性侵、強迫或剝削，不解警方究竟是依據哪一條刑法進行攻堅？更有民眾反諷，現場並未查獲毒品，僅憑情趣用品就大張旗鼓宣傳，實質法學依據極度薄弱。