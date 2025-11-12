男護士為減輕工作量！替病人注射「死刑用鬆弛劑」 半年內害死10病人

國際中心／綜合報導

德國一名護理師因上班想偷懶、不想照顧病患，竟對病人注射高劑量的鎮靜劑、止痛藥，甚至還注射用於美國死刑的肌肉鬆弛劑「咪達唑侖」（midazolam），至少造成10多名病患喪命，因涉嫌謀殺罪，遭法院判處無期徒刑，且不得提前假釋。

據外媒報導指出，德國西部伍爾瑟倫（Wuerselen）某醫院內，一名44歲男性護理師，在2023年12月至2024年5月間，因上班時想偷懶、不想照顧病患，竟直接將高劑量鎮靜劑或止痛藥注射至病患體內。

法院審理時，男子不僅絲毫不掩飾自己的工作倦怠，還辯稱「睡眠是最好的藥物」，之所以為病患注射藥物，只是想讓病患好好睡一覺，甚至強調，自己不清楚藥物劑量會致命，「自己是為病人著想」，令人吃驚。

最終法院判定，男子至少謀殺十名病患，除了這無辜的十人以外，他還企圖謀殺另外27人，由於他的犯行情節重大，判處男子無期徒刑，必須終身監禁且不得提前假釋。

