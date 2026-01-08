男變女要服兵役嗎？愛里親揭流程 條件嚴苛要等半年

跨性別網紅愛里。（圖／翻攝自allie.liao IG）

跨性別網紅愛里近日在IG上傳影片，親自回應網友長期關心的兵役問題，針對「男變女的變性人是否需要服兵役」直言：「先說結論，不用。」不過她也強調，免役並非外界想像中那樣簡單，而是必須完整走完兵役體檢與鑑定流程。影片曝光後，引發不少網友討論，也讓跨性別者實際面對的制度現況再度浮上檯面。

愛里近日在IG分享，自己已經變性8年，不過她在2017年前往泰國進行變性手術前，就已經收到陸軍兵單，依法仍須與其他役男一樣前往體檢。她回憶，當時外觀已是女性樣貌，在排隊體檢時相當顯眼，依規定需要攜帶相關資料說明自身狀況，包括已進行荷爾蒙治療，以及性別焦慮（GID）的精神科診斷證明，表明自己長期以女性身分生活。

不過，這些證明並未讓她當場獲判免役。愛里指出，體檢醫師僅是初步審閱資料，後續還會由軍方另行安排精神科醫師，重新進行一整套評估流程，包含心理與精神層面的鑑定。她直言，從完成兵役體檢到正式拿到免役結果，中間相隔約半年時間，期間根本無法確定自己最終是否會被判定免役，心理壓力相當大。

最終，愛里確實取得免役資格，但她強調，這是她個人的經歷，並非所有跨性別者都能一體適用。她拍片分享，只希望替網友解惑，也讓大眾理解制度實際運作方式。

