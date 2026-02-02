男變猴子跳飛機頂，「起乩」亂脫衣丟飲料！害人家延遲2小時飛。圖／翻自@aviationbrk

西班牙伏林航空（Vueling）一架班機，日前準備從瓦倫西亞機場（Valencia Airport）起飛，前往荷蘭阿姆斯特丹，但卻有一名男子在起飛前，突然變成猴子，爬上飛機頂，更在飛機頂上「起乩」，造成班機延遲2小時起飛。

據英國《太陽報》報導，事發在1月31日，這名男子被發現宛如猴子般，突然爬上一架正準備起飛前往阿姆斯特丹的班機，隨後男子就在飛機頂上喝飲料，然後不斷「吐水」，又把空飲料罐往地上亂丟。接著男子還當場脫衣，不斷做出挑釁地勤的動作，並把飛機頂當成操場跑來跑去，也作勢要跳舞。

男子在飛機頂上作亂約10分鐘後，警方獲報抵達現場，並將男子帶下來，送往醫院治療與進行精神鑑定，據信男子並沒有受外傷。不過有目擊者指出，在事發前一天，曾看到男子出現在航廈裡，向地勤人員詢問前往摩洛哥的航班。

至於男子為何做出這奇怪舉動，目前原因不明。但報導提到，因為男子的行為，導致航班被迫延遲2小時才起飛，航空公司也強調，在事發後，已對這架飛機進行徹底檢查，並確認飛機安全性後，才讓飛機起飛。然而警方也指出，男子並無做出傷害乘客的行為，他的包包內也沒有搜出武器。



