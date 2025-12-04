男買麵、切滷菜未付款就「外帶」 老闆追上險被打

男子到台南永康小吃店外帶，要回車上拿錢，卻越走越遠，老闆追上去攔下對方，男子卻動手要打人。（圖／翻攝自@qnaaaa1026 threads）





男子到台南永康小吃店外帶440元的麵食和滷味，卻說忘了帶錢、要回車上拿，但老闆卻看他越走越遠，追上去攔下對方，男子卻動手要打人，剛好巡邏員警經過，老闆連忙報警，雙方回到店裡後男子還是堅持家人回來才能付錢，店家不同意，男子被依詐欺罪送辦。

男子vs.店老闆：「我拿錢過來，（你要不要等一下），那先生你可不可以，護送他去拿錢來，我等家裡的人拿錢來給我。」

小吃店裡這名男子和老闆吵到警察都來處理了，因為男子堅持要把眼前這一大包的麵食和滷味帶走，有空再來付錢但是老闆不肯。

男子vs.店老闆：「我下午等我的家人拿錢來給我再來付，（我是說確定會拿來嗎，確定就是下午），也不一定呀，我就是要拿時發現我忘記帶錢，（沒有你沒有說，你直接拿了就說等下拿來），我是有說我等一下拿來，（先生你先冷靜一點），你要不要讓我欠，要不要先讓我拿走，（先生你先冷靜好不好）。」

原來這名男子是在小吃店點了麵食切了滷味，總共440元一大包要外帶，卻向店家說忘了帶錢要回車上拿，結果店家卻看到他越走越遠，連忙騎車追上去攔截到對方。

小吃店老闆：「問他怎麼付款，他就說要到晚上他家人回來他才有錢，那我們不太相信他的話，報警要處理，於是他就作勢要打我，剛剛好我也在路邊看到巡邏員警，我就請員警來幫忙處理。」

而男子被老闆和員警帶回小吃店，還是堅持下午家人回來才有錢來付款，店家不同意。

台南永康警分局副分局長謝貴琳：「該男行為已涉嫌刑法詐欺罪，店家亦當場提告，全案依刑法詐欺罪嫌，移送台南地檢署偵辦。」

這名沒錢付餐費的男子被依詐欺罪送辦，而店家這一大包餐點損失了440元，也只能自行先吸收再追討。

