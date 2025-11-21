男赴日旅遊染流感！買成藥吃隔天竟尿不出來

▲有男子前往日本旅遊期間，感染流感吃成藥，卻出現尿不出來的情況。（示意圖／取自photoAC）

[NOWnews今日新聞] 日本是許多國人熱愛旅遊的地點，但近日日本流感大爆發，東京更發布流感流行警報。醫師提到，一名本身有攝護腺肥大的男性前往旅遊期間，感染流感，出現流鼻水、喉嚨痛等症狀，自行購買成藥服用後，隔天卻出現無法排尿情況，緊急送往當地醫院插尿管處置，返台回門診檢查，發現攝護腺體積逼近一般正常尺寸4倍，可能是因服用含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，導致膀胱收縮功能受抑制，引發急性尿滯留。

顧家醫療總院長顧芳瑜指出，收治該名65歲男性患者本身就有攝護腺肥大問題，隨團赴日旅遊期間感染流感，出現症狀後自行前往藥妝店購買成藥服用。隔日竟出現完全無法排尿的情況，緊急送往當地醫院插尿管處置，多花費3、4萬醫藥費。醫師說，個案返台後到門診追蹤並了解原因，檢查發現，其攝護腺體積已逼近80克，是一般正常尺寸的4倍，且原本就有攝護腺肥大的病史，但長期未穩定服藥。此次因服用含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，導致膀胱收縮功能受抑制，引發急性尿滯留。

顧芳瑜指出，秋冬為攝護腺肥大患者的「高風險季節」，一方面因氣溫下降使交感神經活性增加，導致攝護腺與尿道平滑肌收縮，另一方面許多感冒藥物含有第一代抗組織胺或交感神經興奮劑，可能讓膀胱逼尿肌放鬆、排尿收縮力下降，導致膀胱無法有效排空。若原本就有攝護腺肥大或排尿不順情況，就容易突然出現尿滯留。

攝護腺病史未穩定用藥 醫：天冷愛憋尿恐害尿滯留

許多男性平常排尿已不順卻未察覺異常，或有攝護腺病史卻間斷服藥，顧芳瑜提醒，一旦感冒服用成藥，或因天冷頻繁憋尿、延誤如廁，都可能成為誘發因素。此次患者就屬於平時用藥不穩、膀胱代償力已下降的典型個案，這類患者若臨時出現尿滯留，除了疼痛難耐，也可能需緊急插尿管治療，增加感染與醫療風險。

顧芳瑜建議，有攝護腺肥大病史的民眾在出國前，應主動就診確認狀況，穩定服藥並隨身攜帶處方藥物。若需服用感冒藥，應避免含第一代抗組織胺或交感神經興奮劑成分，並主動告知醫師自身病史。若出現解尿困難、尿速變慢、夜尿頻繁或解尿需用力等症狀，建議及早就醫，由泌尿科醫師評估攝護腺體積與膀胱功能。

顧芳瑜說，千萬不要等到尿不出來才處理，透過穩定服藥與定期追蹤，大多可有效改善排尿品質並降低急性尿滯留風險。

