男超商提款多次失敗遭報警！他一舉動反露餡 警欲擒故縱逮喪屍煙彈

北市信義分局五分埔派出所2日下午接獲轄區超商店員通報，指出一名男子於店內操作ATM多次失敗，行跡可疑，警方到場後立即請男子返回派出所釐清金融提款卡資料，儘管確認男子所持有提款卡為其所有，但過程中男子卻不斷不正常抖動，讓警方懷疑其有異，假意先讓男子自行離去後，並當場發現男子離開派出所後正吸食電子菸，當場上前逮人，果然逮獲男子吸食喪屍菸彈與搖頭丸。

據了解，24歲的張姓男子被請回派出所後態度相當消極也不配合，警方確認張男身上並無其他人的提款卡，卻意外發現與張男談話的過程中，張男明顯有不正常抖動，懷疑張男吸食毒品，先是假意讓張男自行離去，等到張男在路邊掏出電子菸開始吸食時，一舉上前查緝，讓張男當場嚇壞，主動交付身上持有的喪屍煙彈與搖頭丸。警方初驗後確認讀翉誠陽性反應，全案後續也依照違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署偵辦。

信義分局提醒，毒品嚴重危害身心健康，不論以何種形式混入電子煙、餅乾、飲品皆屬違法。切勿心存僥倖或因一時好奇而施用毒品，避免觸法害己。本分局將持續加強查察，全力打擊毒品犯罪，守護市民安全。

