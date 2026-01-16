男超市持利器脅持女子 港警果斷開兩槍擊斃

多名武裝的警方衝上前，迅速將嫌犯壓制。（示意圖／Pexels）





驚險畫面，香港發生持刀傷人事件。一名男子突然闖入連鎖超市後勤區，拿走一把利刃後，就在商場裡面「揮舞亂竄」，期間一度挾持一名女子。警方到場，果斷開兩槍，將男子壓制。

民眾驚慌逃竄，突然身後傳出兩聲槍響。四散奔逃的人群裡，有一名身穿白衣，背著背包的男子，他手持長刀，一把抓住了一名女子。而就在千鈞一髮之際，多名武裝的警方衝上前，對男子連開兩槍，並將被劫持的女子從嫌犯手中拉出。而嫌犯被擊中後昏迷，送醫後仍宣告不治。

香港新界北總區刑事部高級警司：「死者是34歲的本地男子，持有香港身分證，而且有黑社會背景。警方隨後在這名男子的斜背袋裡面，找到一包疑似毒品的藥，以及一支伸縮警棍。」

而香港警方這次出動速度相當快，因為在案發晚上7點多，屯門市廣場的一間超市，疑似嫌犯的男子突然走進廚房，拿走一把刀，員工迅速報案。幾分鐘後警方又接獲民眾報案，有男子持刀在街頭徘徊，警方迅速持盾牌等裝備趕赴現場，在商場門口位置果斷開槍制伏嫌犯，沒有造成更嚴重的傷亡。

