男越式洗頭加「2週後耳朵奇癢」！醫檢查：長滿黴菌

不少人在閒暇之餘都會到按摩店放鬆身心靈，近年越式洗頭在台灣掀起熱潮，除了提供洗頭服務之外，還會幫顧客按摩及掏耳等服務，不過耳鼻喉科醫師陳亮宇分享，一名男子體驗過後愛上越式洗頭，後續頻繁光顧但2週後耳朵突然感到奇癢難忍，趕緊到診所檢查才發現，男子耳道竟然長滿黴菌，陳亮宇提醒民眾若到越式洗髮店享受服務，應該要觀察店家環境是否衛生，否則可能會染上疾病。

男子愛上越式洗頭，後續頻繁光顧。（示意圖，非當事人／翻攝自X）耳鼻喉科醫師陳亮宇分享，他一個朋友非常喜歡越式洗頭，除了洗頭按摩，還很享受「掏耳朵」這個附加服務，怎料在2週後，這位朋友的耳朵開始感到奇癢難耐，只好趕緊跑到診所檢查，陳亮宇表示，照了內視鏡後發現，他的耳朵裡面長滿了「黴菌」，推測感染原因可能是前一位使用者體驗過後，工具沒有徹底消毒，導致傳染給下一位顧客，陳亮宇提醒黴菌性外耳炎治療不易，需要長時間點耳藥水，通常需1至2個月才能控制感染。

陳亮宇提醒若要享受越式洗頭，應該檢查店內衛生環境。（示意圖，非當事人／翻攝自X）

陳亮宇呼籲想要享受越式洗頭的民眾，前往店家時務必確認店內環境衛生、工具是否消毒，以降低感染風險，若在家有自己掏耳朵習慣的民眾也要注意，一旦耳道有傷口，也會增加黴菌感染風險；最後陳亮宇提醒，如果耳朵不小心進水，有2個方法避免感染，包括使用吹風機調至涼風，對耳道外部輕輕吹乾，以及將衛生紙一端捲成尖頭，慢慢伸入耳道吸出水分，不建議使用棉花棒吸水，因為衛生紙比棉花棒柔軟，且棉花棒還會將耳垢推入耳道深處，因此更建議使用衛生紙。

