男越式洗頭掏耳！2週後雙耳長滿黴菌醫警告：治療要2個月

越式洗頭近年在台灣街頭蔚為風潮，結合洗髮、頭皮按摩及掏耳等服務深受民眾喜愛。然而，耳鼻喉科醫師陳亮宇近日分享一起案例，一名男子因體驗越式洗頭的掏耳服務後，竟引發嚴重的耳道黴菌感染。

根據陳亮宇醫師表示，該名男子出於好奇前往越式洗頭店體驗，除了享受頭皮按摩的舒適感，店家提供的掏耳朵服務更讓他愛不釋手，因此成為該店常客。不料持續光顧約2週後，男子開始感覺耳朵出現悶塞不適感，且伴隨著難以忍受的搔癢症狀。

男子忍無可忍前往耳鼻喉科就診，醫師透過內視鏡檢查後發現驚人景象：患者雙耳耳道竟然佈滿黴菌。陳亮宇推測，感染原因極可能是前一位顧客耳道已有黴菌感染，而店家未能徹底清潔、消毒掏耳工具，導致黴菌直接傳染給下一位使用者。

陳亮宇強調，黴菌性外耳炎並非容易治療的疾病。患者需要接受醫療殺菌程序，包括反覆清理耳道及點用耳滴劑，整個療程通常需要1至2個月才能有效控制感染。他坦言：「這個疾病其實不好治療。」

除了提醒民眾選擇越式洗頭店家時，務必確認環境衛生及工具消毒是否完備外，陳亮宇也特別提醒有自行挖耳習慣的民眾要格外注意。一旦外耳道出現傷口造成感染，同樣會增加黴菌感染的風險。

針對日常生活中耳朵進水的處理方式，輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳建議兩種安全方法。第一種是單腳傾頭跳動，讓耳朵處於傾斜狀態，使大部分的水順著耳道流出。第二種則是將吹風機設定為涼風模式，從耳道外緣輕輕吹乾。

胡皓淳醫師補充，若要吸乾耳內水分，可將衛生紙一端捲成尖頭，慢慢探入耳道吸水。相較於棉花棒的硬柄材質，衛生紙較為柔軟，不容易傷害耳道或將耳垢推入深處。

醫師呼籲，民眾享受越式洗頭服務前，應仔細觀察店家環境是否整潔，確認使用工具是否經過適當消毒程序，以降低感染風險，避免健康受到不必要的影響。

