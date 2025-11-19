男跟友借車撞死人 開10km棄車 逃逾20小時
彰化員林發生驚悚死亡車禍，64歲的高姓女子，騎車上班等紅燈時，遭後方轎車衝撞輾過，導致高姓女子傷重不治，駕駛肇事逃逸，把車開到10公里外、棄車落跑，警方找到車主到案說明，他聲稱，把車借給朋友使用，據了解，駕駛是彰化人，是否有酒駕、毒駕，還有待釐清。
穿桃紅色外套的女騎士，才剛到停等區停好不到三秒，後方一輛白色轎車向前衝撞，女騎士當場被撞倒，機車向前噴飛，白車沒停下繼續開，二度輾壓拖行女騎士，另外兩台機車被推撞，其中一名後座乘客，翻落重摔倒地，駕駛肇事後沒停下加速離去。
另一個角度監視器看到，駕駛肇事後加速逃逸，附近民眾衝出來查看，想幫忙記車牌號碼，但車速太快根本記不了。
目擊者：「白車從後面稍微碰撞，機車倒在右手邊，人倒在車的前面，那個駕駛沒有下車，直接加速把人輾過去。」
目擊者：「打電話報警啦，叫他們快一點來，人被輾過去了，第一時間（覺得）大事不妙。」
事發18日下午一點多，彰化員林員鹿路上，64歲的高姓女子騎車去上班，與另外3名騎士與乘客等紅燈時，被追撞輾壓緊急送醫搶救仍宣告不治，旁邊的張姓女子騎車載媽媽，72歲的老人家從後座重摔倒地受傷，另一名46歲張姓女騎士也被波及，還好只有輕傷，離譜的是白車撞死人，還一路開了超過10公里，把車丟在社口棄車逃逸。
目擊者：「跑不掉的啦跑不掉，不是酒駕毒駕，就是通緝犯這樣而已。」恐怖畫面曝光，讓所有人相當憤怒，惡劣行徑令人髮指，警方循線追查，找到車主到案說明。
員林警分局副分局長許秀枝：「車主稱其將車輛，借給朋友使用。」
車主說他把車借給朋友，沒想到對方開車撞死人還落跑，逃逸超過20小時，找到車人卻不見了，據了解肇事駕駛是彰化人，究竟是毒駕還是酒駕，確切原因還要再追查。
